Het team van Ferrari heeft dit weekend in Bahrein een aantal nieuwe updates geïntroduceerd. Hiermee hopen ze het gat met de concurrentie te verkleinen. Lewis Hamilton is enthousiast, en hij stelt dat de updates naar wens functioneren.

Hamilton kende een teleurstellende start van het seizoen. Hij had meer verwacht van zijn avontuur bij Ferrari, en hij had al zijn hoop gevestigd op de updates van Ferrari. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend met een nieuwe vloer, en in de eerste twee vrije trainingen was het gevoel goed bij Hamilton. Hij reed een achtste tijd in de tweede vrije training, maar zijn teamgenoot Charles Leclerc werd derde.

Updates werken

Ferrari hoopt stappen te zetten, maar ze mogen nu al rekenen op complimenten van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verkeerde na afloop van VT2 in jubelstemming voor de camera van Sky Sports: "De updates werken zeker. Ik wil iedereen erg bedanken voor de nieuwe onderdelen. Het is noot makkelijk, er zit veel werk in in de windtunnel, bij het bouwen en fabriceren van de vloer. Het is goed om te zien dat wij stappen zetten. We proberen er meer uit te halen. Ik hoop dat we vannacht de juiste stappen kunnen zetten richting de kwalificatie."

Leuke vrijdag

De prestaties van Ferrari op de vrijdag stemden Hamilton in ieder geval tevreden. Als hij wordt gevraagd naar zijn gevoel, stelt hij dat hij het naar zijn zin heeft gehad: "Het was een traditionele en leuke vrijdag. De ochtend was best pittig door de hoge temperaturen en de grip op de harde band was ook verschrikkelijk. De softs waren gewoon veel beter. We hebben wat veranderingen doorgevoerd en de auto voelde dan ook behoorlijk goed aan in de tweede vrije training."

Verbeterpunten

Ferrari moet nog wel een aantal stapjes zetten, en daar is Hamilton ook duidelijk over: "We moeten consequent zijn, de ronden aan elkaar knopen en een auto hebben die makkelijk te besturen is. Op dit moment is het de hele tijd anders in de verschillende bochten. We proberen het te finetunen zodat we een goede snelheid in de longrun hebben. Daar moet je zeker op dit circuit goed in presteren."