Het team van Red Bull Racing kende geen goede vrijdag in Bahrein. Max Verstappen en Yuki Tsunoda konden zich in de trainingen niet mengen in de strijd om de snelste tijden. De conclusie van Helmut Marko is helder, Red Bull is simpelweg te langzaam.

Verstappen moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Ayumu Iwasa. In de tweede training kwam hij wel in actie, maar Verstappen maakte op geen enkel moment kans op een snelle tijd. Hij klaagde over problemen met zijn auto, en de zevende tijd was het maximaal haalbare resultaat. Hij was hiermee zelfs langzamer dan Isack Hadjar, die rijdt voor het zusterteam Racing Bulls. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan de achttiende tijd.

Banden worden te warm

Red Bull-adviseur Helmut Marko had na afloop geen leuke conclusie voor de fans van het team. De Oostenrijker was heel erg duidelijk toen hij hiernaar werd gevraagd door Motorsport.com: "We zijn te langzaam en onze banden waren ook veel te warm. Het grootste probleem is dat we de bandentemperatuur niet onder controle kunnen houden. Als die temperaturen oplopen, dan gaan we glijden en dat maakt het alleen maar erger. Gek genoeg kwamen de banden op een gegeven moment weer terug en toen reden we dezelfde tijden als Norris. Alleen duurde dat maar drie rondjes, in plaats van vijftien."

Groot gat

Bij Mercedes werd eerder dit weekend de conclusie getrokken dat de concurrentie een achterstand van drie tienden heeft op McLaren. Volgens Marko is het gat nu veel groter: "Jammer genoeg is het nu meer dan drie tienden. In de lange runs geldt ongeveer hetzelfde. Dit circuit past niet bij ons en de hoge temperaturen ook niet. Hoe warmer het is, hoe beter het is voor McLaren."

Oplossing

Eén week geleden bevond Red Bull zich in een soortgelijke positie in Japan. Marko denkt dat ze nu geen truc uit kunnen gaan halen: "Als we het zouden weten, dan zouden we het wel oplossen. Maar net zoals in Japan zullen we het anders doen en hopen we op een gouden combinatie van set-up veranderingen."