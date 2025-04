Het lijkt erop dat de Formule 1-kalender in de komende jaren flink zal veranderen. Er is veel interesse, en de sport kan naar alle continenten afreizen als ze dat willen. Er is veel kritiek, maar Toto Wolff heeft heel veel vertrouwen in Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Er is veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. Onder meer in Zuid-Afrika, Rwanda en Thailand willen ze een race organiseren. Het past in het huidige tijdsbeeld van de sport waarbij de races in Europa steeds meer onder druk komen te staan. Zandvoort zal verdwijnen, terwijl Spa gaat rouleren met een andere race. Het zorgt voor kritiek, want de klassieke races verdwijnen hierdoor in een rap tempo van de kalender.

Historie

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kreeg daarvoor veel kritiek. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich geen zorgen in gesprek met Motorsport.com: "Stefano komt uit Imola. Hij heeft letterlijk een appartement tegenover het circuit. Met hem hebben we iemand die de historie van de sport goed begrijpt en weet dat we naar die plekken moeten gaan om de sport in andere gebieden populair te maken. De truc is om de juiste balans te vinden tussen traditionele en spectaculaire circuits en het toevoegen van nieuwe. Die mix is belangrijk. Stefano is overduidelijk de beste om dat te beoordelen."

Nieuw contract

Domenicali zal voorlopig niet gaan vertrekken, want hij verlengde recent zijn contract bij de FOM. Wolff is daar heel erg blij mee, en hij vindt het zeer belangrijk dat de Italiaan de baas blijft: "Hij is een goede gozer met de juiste waarden. Hij heeft een goed commercieel gevoel, hij is briljant met de promotors en hij accepteert ook geen onzin. Voor ons is het geweldig nieuws dat hij de komende vijf jaar bij ons blijft, en dat zorgt voor stabiliteit. Dat heeft deze sport ook nodig. De sport heeft een richting nodig, en daar zorgt hij voor."