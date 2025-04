Max Verstappen is niet de enige die in de eerste vrije training van Bahrein niet in actie kwam. Er zijn buiten de Nederlander maar liefst vijf andere coureurs die niet in actie kwamen. Verstappen is alleen niet echt een hele grote fan van de rookie-regel.

Rookies krijgen vanaf dit jaar nog meer kansen in de Formule 1. Sinds 2022 moet er in iedere auto een keer een rookie gezeten hebben, maar vanaf dit seizoen is dat twee keer per auto. Ieder team moet dus vier keer een rookie inzetten.

Gelukje

Een paar teams hebben het geluk dat ze al coureurs hadden die minder dan twee races in een Formule 1-auto gereden hebben. Mercedes, Sauber en Racing Bulls hadden dat geluk in de eerste twee weekenden en Alpine in het eerste weekend alleen, maar vorig weekend in Japan heeft Jack Doohan zijn auto al afgestaan aan Hirakawa. Antonelli, Bortoleto en Hadjar hadden natuurlijk nog geen race gereden en dus mogen zij hun gehele seizoen in de auto blijven zitten.

Bij Red Bull is dit dus niet het geval en zowel Verstappen als Tsunoda moet zijn auto twee keer afstaan dit seizoen. Hier in Bahrein is de eerste keer dat de Nederlander zijn auto afstaat. Hij staat deze af aan rookie Ayumu Iwasa. In eerste instantie grapt de Nederlander erover: "Als hij naast mij wil zitten, misschien wel. Ik heb het hem nog niet gevraagd eigenlijk. Gaan we een beetje interessant doen."

Liever thuis

De Nederlander reageert later met een wat serieuzere toon dat hij niet fan is van de regel: "Nou ja, dan ben ik liever thuis, eerlijk gezegd. Ik rijd natuurlijk liever in de auto zelf of ik ben thuis, maar goed. Je moet de auto twee keer in het seizoen afgeven, dus je moet het er maar mee doen."

Tijdens deze vrije training kwamen zes rookies in actie. Hirakawa, Frederik Vesti, Dino Beganovic, Luke Browning, Felipe Drugovich en Iwasa kwamen dus in actie in plaats van Oliver Bearman, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Verstappen respectievelijk.