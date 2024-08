'Williams gaat Sargeant mogelijk snel vervangen'

Logan Sargeant kent tot nu toe een rampzalig raceweekend in Zandvoort. De Amerikaan crashte in de derde vrije training en hij moest daardoor de kwalificatie overslaan. Het lijkt erop dat het team van Williams er serieus over nadenkt om Sargeant aan de kant te schuiven.

Sargeant is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Amerikaan blijft ver achter op zijn teamgenoot Alexander Albon, en hij worstelt met zijn vorm. Sargeant moet na dit seizoen al vertrekken bij Williams, maar het is nog maar de vraag of hij het seizoen wel kan gaan afmaken. Hij staat enorm onder druk, en volgens De Telegraaf heeft zijn crash in VT3 ervoor gezorgd dat Williams hem snel kan gaan vervangen.

De Telegraaf meldt dat Williams-teambaas James Vowles duidelijk rondkijkt naar coureurs om Sargeant mee te vervangen. Mogelijk gaat dit al gebeuren voor de Italiaanse Grand Prix van volgende week. Bronnen melden aan De Telegraaf dat Mick Schumacher op de lijst staat, maar Vowles werd in Zandvoort ook gezien bij het onderkomen van Red Bull om daar te praten over Liam Lawson. Ook Andrea Kimi Antonelli wordt genoemd, maar de kans lijkt klein te zijn dat Mercedes af wil wijken van hun originele plan. Een vierde naam die wordt genoemd door De Telegraaf is die van Williams-talent Franco Colapinto. De Argentijn reed eerder al een vrije training op het circuit van Silverstone.