Het ontslag van Sargeant komt niet als een verrassing

Gisteren kwam de Formule 1-carrière van Logan Sargeant ten einde. Williams heeft besloten de Amerikaan aan de kant te schuiven en hem te vervangen door Franco Colapinto. Sargeant heeft in anderhalf jaar amper indruk gemaakt, maar dat was voor niemand een verrassing.

Sargeant kreeg eerder dit jaar te horen dat Williams zijn contract niet ging verlengen. De Britse renstal wil stappen gaan zetten, en de Amerikaanse coureur past niet in het toekomstplaatje. Williams contacteerde Carlos Sainz, en daarmee hebben ze een vette vis binnengehaald. Sargeant is dat niet, hij was met afstand de minst goede coureur van het veld. Hij vocht vrijwel nooit mee voor de punten en zijn teamgenoot Alexander Albon was bijna altijd sneller.

Sargeant werd in 2022 klaargestoomd op zijn debuut in de Formule 1. Hij werd gezien als de opvolger van Nicholas Latif, ook geen hoogvlieger, en om genoeg superlicentiepunten te behalen werd hij ingezet in zoveel mogelijk vrije trainingen. Hij werkte in 2022 zelfs een training af op zaterdagochtend om die punten binnen te harken. Door zijn vierde plaats in de Formule 2 in 2022 ontving hij een superlicentie en legde Williams hem vast.

Memes

In zijn eerste seizoen waren er vrijwel geen momenten waarop Sargeant indruk maakte. Op sociale media gingen er al snel memes rond over zijn prestaties. Hij maakte meerdere foutjes en hij leek puntloos te blijven. In Austin scoorde hij vorig jaar zijn eerste puntje, al kreeg hij die tiende plek cadeau na de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Williams gaf hem wel een nieuw contract, maar al in Australië werd duidelijk wat zijn positie binnen het team was.

Mascotte

In Melbourne crashte Alexander Albon hard tijdens de eerste vrije training. Williams had geen reservechassis tot hun beschikking, dus namen ze een hard besluit. Albon kreeg Sargeants auto voor de rest van het weekend, en de Amerikaan werd gedegradeerd tot een soort mascotte in de pitbox. Het seizoen verliep als een nachtmerrie voor hem en hij wist op geen enkel moment in aanmerking te komen voor punten.

Geen gelukkig huwelijk

Halverwege het jaar werd duidelijk dat Williams niet verder zou gaan met Sargeant. Hij zou het team eind dit jaar gaan verlaten, en hij mocht op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Terwijl hij bleef aanmodderen in de Formule 1, werd hij in verband gebracht met een zitje in de IndyCar. Die zoektocht naar een nieuwe job begint nu vroegtijdig. Zijn crash in VT3 op Zandvoort betekende zijn einde. Hij had zijn updatepakket letterlijk vernietigd en Williams leek het vertrouwen kwijt te zijn. Logan Sargeant en de Formule 1, het leek nooit een gelukkig huwelijk te zijn geweest.