Albon ruikt bloed en wil tegenvallende Ferrari's verslaan

Alex Albon gelooft echt dat de Williams boven de Ferrari's kunnen eindigen in de Grand Prix van vandaag. Zowel Albon als Carlos Sainz was sneller dan de Ferrari's in alle drie de delen van de kwalificatie. Lewis Hamilton wist Q3 niet te halen en start vanaf P12. Sainz wist zich boven Albon te kwalificeren en start als zesde, met Albon op zeven en Charles Leclerc op P8.

Albon baalde dat hij niet de snelste Williams was: "Een beetje teleurgesteld, blij maar teleurgesteld", zei de Brits-Thaise coureur in een gesprek met internationale media.

'Blij om samen te zijn'

"Ik denk eerlijk gezegd dat als het geen P7 was, het P6 zou zijn, dus ik ben blij dat we bij elkaar zijn. Ik denk dat het belangrijk voor ons wordt om morgen in de race bij elkaar te zijn. Als we de Ferrari's willen verslaan, wat ik eerlijk gezegd denk dat mogelijk is, moeten we samenwerken, dus ja, gelukkig denk ik dat het niet de beste baan aan mijn kant is."

Het verslaan van de Ferrari's in de kwalificatie laat zien hoe erg de Williams gegroeid is: "Ik dacht dat er een kans was en toen we aankwamen bij de kwalificatie, ik denk aan de sprintkwalificatie vergeleken met de kwalificatie van zojuist, werkten de banden veel beter voor ons", vervolgde hij. "We hebben echt een paar goede verschillen gemaakt in onze outlaps om te proberen de banden in een beter window te krijgen en te laten werken voor onze auto's, dus laten we zeggen dat ik hoopte op Q3 en toen door het tempo dat we lieten zien wist ik: ja, P6/7."

Beide coureurs vertrouwen

Niet alleen Albon heeft er vertrouwen in, maar Sainz ook: "Het was een erg wisselvallig weekend, zowel aan de operationele kant als aan de rijkant, waar er veel fouten werden gemaakt door zowel het team als mijzelf. We vroegen ons af hoe we zo snel konden zijn, maar tegelijkertijd zoveel fouten konden maken in twee of drie sessies", legde Sainz uit. "We zijn erin geslaagd om op de resetknop te drukken en het potentieel te laten zien dat we de afgelopen twee tot drie sessies hadden."

"Dus daar ben ik heel blij mee, heel blij met de capaciteit om op de reset te drukken en weer verder te gaan, en blij dat ik eindelijk het potentieel kan ontketenen dat ik gisteren in VT1 en de quali heb gezien."