Regen en onweer bedreigen race in Miami

Het is het hele weekend al regenachtig in Miami en dat was te merken tijdens de sprintrace. De ,zoals Toto Wolff zegt 'mini race', werd zelfs uitgesteld door de vele regen. Voor zondag is het zonnig, maar er kunnen tijdens de race weer buien vallen en het kan zelfs gaan onweren.

In mei begint het regenseizoen in Florida en dus ook in Miami. En dat is het hele weekend al te merken. Tijdens zo'n regenseizoen zijn er warme tropische onweersbuien die over de staat heen gaan. De buien zijn vaak zwaar, dus het belooft niet veel goeds voor vanavond.

Warme dag

Het belooft vandaag een warme dag te worden. Momenteel is het al 25 graden om 9 uur 's ochtends. Tussen 11 en 12 uur gaat het regenen waardoor het circuit al wat natter wordt. Hier in Nederland is het dan 17.00 en 18.00 en het duurt dan dus nog 4 uur tot de start van de Grand Prix. Momenteel is het echter de voorspelling dat het gaat regenen rondom de start van de race en tijdens de race zelfs gaat onweren.

De buien komen van het binnenland af en drijven richting de oostkust, waar Miami dus ligt. Momenteel is het nog onduidelijk of de buien de kuststad gaan bereiken en ook echt over het circuit trekken. Naarmate de race vordert trekt de zon weg. Als de race van start gaat schijnt de zon voor 95% en is het nog 28 graden.

Einde van de race

Tegen het einde van de race schijnt de zon nog maar voor 60% en dat houdt in dat het stukken bewolkter is geworden. Daarna schiet het aantal zon nog omhoog, dus zou het betekenen dat er een bui / onweerswolk voorbij komt. Het is natuurlijk nog even afwachten, maar de kans is aanwezig dat de regenbanden weer tevoorschijn komen op het asfalt van Miami.