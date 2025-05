Yuki Tsunoda zwaar teleurgesteld in zichzelf

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda is allesbehalve tevreden met zijn tiende plek in de kwalificatie in Miami. De Japanner begint vanaf plek tien achter Esteban Ocon en de Williams-coureurs. Volgens de Red Bull-coureur moet en kan dat veel beter.

Na de aanpassingstijd lukt het Tsunoda steeds beter om te kwalificeren. De Japanner haalt voor de tweede keer op rij Q3 en dat is positief, maar de coureur zelf is er nog niet helemaal tevreden over.

Geen idee hoe

Tsunoda weet zelf niet hoe het komt dat hij niet hoger dan de tiende startplek weet te eindigen. Tegenover de internationale media vertelt Tsunoda: "Als ik eerlijk ben, was de ronde op zichzelf wel oké. Het was in ieder geval de beste ronde die ik dit raceweekend heb gereden", begint Tsunoda. "Normaal kan ik zeggen dat ik niet alles aan elkaar wist te knopen door snaps of een paar keer verremmen. Dan kan ik begrijpen waarom niet het benodigde niveau wordt bereikt. Maar deze keer was de ronde oké. Het is daarom best verwarrend waarom de auto niet zo verbetert als ik verwacht."

Tsunoda behaalde al eerder een zesde plaats in de sprintrace van zaterdag. Dat leverde hem drie punten op. Hij was gematigd tevreden: "Het is positief dat ik naar Q3 door kon, want in de sprintkwalificatie kon ik geen nette ronde rijden. Ik wist dus niet of onze balans goed zou zijn", legt hij uit. "Ik was blij dat ik door mocht naar Q3, maar P10 is natuurlijk niet de plek waar ik op had gehoopt."

'Misschien asfalt het probleem'

Volgens de Japanner kan de regen de oorzaak zijn: "Ik weet niet of het ruwe asfalt het probleem is, maar het zicht is het grote probleem", legt hij uit. Ook de baan zelf is in het nat lastiger. "In de hogesnelheidsbochten is het nog wel oké, maar niet makkelijk. In sector twee, met de smalle stukken, de hoeveelheid bochten en de witte lijnen, is het remmen enorm lastig. Maar het is niet alsof dit het einde van de wereld is."