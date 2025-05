Lando Norris twijfelt aan Max Verstappens superioriteit

Lando Norris is er niet van overtuigd dat Max Verstappen beter is in het benutten van het potentieel van de auto dan hijzelf. Verstappen pakte in Miami zijn derde pole position van het seizoen en heeft daarmee de meeste poles tot nu toe bij elkaar gereden.

Lando Norris start naast Verstappen op de tweede plek en Andrea Stella zei daarover dat het team "de neiging heeft om Verstappen pole te laten pakken". Norris zei dat hij geen idee heeft hoeveel potentie Verstappen echt uit de auto haalt.

Onmogelijk verschil

"Het is onmogelijk om te weten welke auto hij heeft in vergelijking met ons," zei Norris. "Wij hebben het voordeel dat we twee snelle coureurs hebben en zij niet - of, wij hebben een auto waarmee coureurs sneller kunnen rijden. Maar het is onmogelijk om het verschil te weten tussen de twee auto's."

Norris kwam in Miami aan na zich zesde en tiende te kwalificeren in de laatste twee Grands Prix en is dus erg tevreden met zijn ronde: "Ik ben erg blij met het eindresultaat," zei hij. "Het is alleen jammer als je de pole mist, dus dat is het enige frustrerende. Maar ik heb verschillende dingen geprobeerd met het team om te proberen wat meer te werken op dit gebied en het gaat steeds beter, dus ik ben blij. Misschien zijn we er nog niet helemaal, maar ik ben blij met de vooruitgang."

Won de sprintrace

Lando Norris heeft de sprintrace van zaterdag gewonnen. Hij reed de volledige race achter hem, maar een voor hem goed getimede Safety Car liet hem voor Piastri eindigen. Norris gaf toe dat geluk een grote rol speelde bij zijn sprintoverwinning: "De banden waren de laatste paar ronden erg aan het degraderen”, legde hij uit. “Het was grotendeels droog, afgezien van de chicane."

"Maar ik denk dat ik mijn banden in een misschien iets betere conditie heb gehouden en nog steeds een goed tempo had. Toen moest ik natuurlijk nog één ronde rijden waarin ik kon pushen in de schone lucht en dat was weer een sterke ronde. Het was dus gewoon goed management, een goed tempo. De auto voelde erg goed aan, dus ik was blij."