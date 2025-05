Ferrari had geluk: Ook Hamilton crashte bijna in regen Miami

Lewis Hamilton heeft laten weten dat hij bijna dezelfde crash had als zijn teamgenoot Charles Leclerc voorafgaand aan de sprintrace. In de ronde vanuit de pitstraat naar de startgrid reed de Monegask zijn Ferrari de muur in. De oorzaak was aquaplaning en de coureur was passagier in zijn eigen auto en kon er dus niets tegen doen.

Lewis Hamilton maakte dus bijna hetzelfde mee, maar het liep net goed af. Gelukkig maar voor de zevenvoudig wereldkampioen, want de Brit eindigde de sprintrace als derde en pakte daarmee zes punten.

Hetzelfde moment

"Toen we allemaal naar buiten gingen voor de formatieronde, had Charles dat moment, ik had precies hetzelfde moment. Ik zat vlak achter hem en op de een of andere manier stopte hij gewoon richting de muur, precies op het laatste moment. Dus we lagen er allebei bijna uit. Dus om daaruit te komen en dan deze punten te pakken, ben ik echt dankbaar."

Leclerc, die later een reprimande kreeg voor het terugrijden naar de pits, bevestigde dat hij last had van aquaplaning. Ferrari stuurde beide coureurs naar buiten op de groene intermediate band en Hamilton vertelde al op de radio dat dat een hele grote fout was van het team. Vanwege de natte omstandigheden op de baan werd de sprintrace dan ook uitgesteld.

Switch was grote gok

"Ik had de Williams achter me, denk ik, en er zat nog iemand achter hem die me hoogstwaarschijnlijk zou inhalen. Dus ik had zoiets van: ik moet de dobbelsteen gooien. Ik zat op full lock in bocht 12 en full lock in bocht 16 en ik draaide nog steeds niet. Dus ik had zoiets van, laten we er gewoon voor gaan."

"Als ik eerlijk ben, had ik het misschien een ronde of twee eerder moeten doen. Ik denk dat het waarschijnlijk hetzelfde resultaat zou zijn geweest, omdat deze jongens iets te ver vooruit waren. Maar ik ben echt blij dat ik er weer bij ben en de punten heb gepakt."