Uitslag VT2 Nederland: Razendsnelle Russell noteert snelste tijd, Verstappen vijfde

De eerste dag van het Nederlandse raceweekend is alweer een feit. Op de baan in Zandvoort werd zojuist in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door George Russell. De tweede tijd werd ditmaal neergezet door Oscar Piastri, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet maakte. Max Verstappen noteerde de vijfde tijd.

In tegenstelling tot de eerste vrije training van eerder vandaag, was het nu droog in Zandvoort. Het zonnetje scheen, maar de wind was nog niet verdwenen. Voor de teams en coureurs maakten dat niets uit, want ze kwamen massaal de baan op in de eerste minuten van de sessie.

Onder aanvoering van Pierre Gasly kwamen de twintig coureurs de baan op. Max Verstappen begon goed, en hij liet het publiek juichen met de snelste tijd. Er werd echter nog niet gereden met zachte banden, maar de fans vonden het geweldig dat Verstappens naam bovenaan de tijdenlijst stond in eerste minuten.

Momentjes

Verstappen had het echter niet makkelijk. Hij kende een momentje, en hij liet weten dat hij direct terug naar de box zou komen. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez had het lastig, en hij schoot door het grind in de Tarzanbocht. Ook George Russell schoot van de baan. De Mercedes-coureur verremde zich tijdens een snelle ronde. Hij liet zijn team weten dat hij het vreemd vond.

Hülkenberg

De Tarzanbocht bleef een grote uitdaging voor de coureurs. In de eerste vrije training gingen veel mannen al door de grindbak, maar nu ging het voor het eerst echt mis. Nico Hülkenberg verloor de macht over het stuur en parkeerde zijn Haas in de muur. Hij wist niet wat er precies aan de hand was, en vol verbazing keerde hij terug bij zijn team. Na een korte rode vlag ging de sessie weer verder.

Code rood

Na de rode vlag was het de beurt aan de rode banden. De coureurs begonnen aan hun softruns en dat zorgde voor interessante resultaten. George Russell noteerde snelle tijden, maar de McLarens en Lewis Hamilton waren niet veel langzamer. Ook thuisrijder Max Verstappen vond zichzelf terug aan de top van de tijdenlijst. De rode Ferrari van Carlos Sainz kon zich niet mengen in die strijd, de wagen had versnellingsbakproblemen.

Charles Leclerc kon Ferrari ook nog geen geluk brengen. De Monegask bleef achter op de concurrentie. Hij was na de softruns niet eens de snelste coureur met een Ferrari-motor. Haas -coureur Kevin Magnussen was namelijk een tandje sneller.