Het team van McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Ze hebben twee van de eerste drie races gewonnen, en ze voeren beide wereldkampioenschappen aan. Lando Norris en Oscar Piastri ontlopen elkaar nauwelijks iets, en Andrea Stella verwacht dan ook een interne strijd.

Piastri en Norris stonden ook op de vrijdag in Bahrein bovenaan de tijdenlijst. In de tweede vrije training waren ze sneller dan de concurrentie, en veel mensen zie hen als de favorieten. De twee coureurs zijn ongeveer even sterk, en ze zijn elkaar dit jaar al meerdere keren tegengekomen op de baan. Afgelopen weekend in Japan jaagden ze samen op Max Verstappen, maar kreeg Piastri geen toestemming om zijn teamgenoot aan te vallen.

McLaren verwacht interne strijd

De kans is aanwezig dat Norris en Piastri dit jaar in een titelstrijd gaan belanden. Teambaas Andrea Stella laat aan de internationale media weten hoe hij denkt over een strijd waarbij moeilijke beslissingen moeten worden genomen: "Ik kan zeker niet uitsluiten dat dat het gaat gebeuren. Het voordeel van twee sterke coureurs op de lange termijn is duidelijk, maar op korte termijn kan het wel eens zo zijn dat één coureur niet blij is met het verloop van een race. Dat weten we. Daarom houden we er ook niet rekening mee 'of' dit gebeurt, maar 'wanneer' het gebeurt."

Klachten van Norris

Aan een mogelijke titelstrijd wil Stella nu nog niet denken. De Italiaanse teambaas weet echter ook dat Norris nog veel klaagt over zijn auto. Hij heeft geruststellende woorden van Norris, en stelt dat er een oplossing aankomt: "Ik denk dat we inmiddels goed begrijpen waardoor dat komt. Daarom hebben we voor dit weekend een aantal aanpassingen doorgevoerd." Stella wilde echter niet zeggen wat ze hebben aangepast, Norris was op de vrijdag niet helemaal tevreden over zijn auto. Toch zien veel mensen ze als de favoriet.