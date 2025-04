Ook het team van Red Bull Racing kiest ervoor om een rookie in te zetten in Bahrein. Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Sakhir zal Max Verstappen zijn auto gaan afstaan aan het Japanse talent Ayumu Iwasa.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Veel teams kiezen ervoor om dit te doen in Bahrein. De eerste training wordt daar verreden onder compleet andere omstandigheden dat de rest van de sessies, en daardoor vormt het geen obstakel om een jongeling in te zetten. Voor Red Bull wordt het hun eerste rookiesessie van het jaar.

Iwasa

Ze hebben ervoor gekozen om Verstappen aan de kant te houden in VT1. De wereldkampioen zal zijn zitje eenmalig afstaan aan Ayumu Iwasa. De 23-jarige Japanner maakt onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en werkte vorig jaar al een aantal vrije trainingen af voor het toenmalige VCARB. Hij fungeert dit jaar als reservecoureur, en was aanwezig bij meerdere races. Hij rijdt dit jaar in de Super Formula, en voert daar momenteel het kampioenschap aan.

Veel nieuwe gezichten

Het wordt de eerste officiële sessie voor Iwasa in een Red Bull-bolide. Zijn kans zorgt ervoor dat Red Bull op vrijdag in de eerste training met een volledig Japanse line-up rijdt. De tweede wagen van het Oostenrijkse team wordt immers bestuurd door Yuki Tsunoda. Iwasa is zeker niet de enige rookie die in Bahrein in actie komt. Zijn landgenoot Ryo Hirakawa zal gaan rijden voor Haas, en ook Dino Beganovic (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Luke Browning (Williams) en Felipe Drugovich (Aston Martin) zullen gaan rijden.

Het is nog niet bekend of de overige vier teams ook een rookie zullen gaan inzetten. Het team van Alpine maakte afgelopen weekend in Japan al gebruik van een rookie.