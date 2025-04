Max Verstappen schreef afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix van het jaar op zijn naam. Hij won de Japanse Grand Prix, en hield daarmee een opvallende reeks in stand. Het was namelijk het tiende seizoen op rij dat hij een race won, en dat is iets dat slechts drie andere coureurs is gelukt.

Verstappen liet afgelopen weekend in Japan zien waarom bij een viervoudig wereldkampioen is. In de kwalificatie reed hij een geweldig rondje wat hem de pole position opleverde. In de race hield hij het hoofd koel, en maakte hij geen enkele fout. Hierdoor wist hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden. De mannen in de papajakleurige bolides waren sneller, maar Verstappen was simpelweg beter.

Legendarische namen

Zijn zege in Japan zorgde ervoor dat Verstappen een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij tien seizoenen op rij een Grand Prix heeft gewonnen in de Formule 1. In de geschiedenis van de Formule 1 is dit nog maar drie keer eerder voorgekomen. Naast Verstappen wisten alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Alain Prost in minimaal tien seizoenen op rij Grands Prix te winnen in de koningsklasse.

Prost

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Prost. De Franse Formule 1-legende won van 1981 tot en met 1990 in elk seizoen een Grand Prix. Als Verstappen het alltime record wil verbreken, moet hij nog wel eventjes doorgaan met winnen. Schumacher en Hamilton wisten namelijk vijftien seizoenen op rij een Grand Prix te winnen. Hamilton had dit record kunnen uitbreiden, maar in 2022 en 2023 wist hij geen enkele Grand Prix te winnen.

Meeste zeges ooit

Verstappen heeft tot nu toe 64 Grands Prix op zijn naam geschreven. De Nederlandse Red Bull-coureur staat hiermee op de derde plaats aller tijden in dit lijstje. Alleen Schumacher (91 overwinningen) en Hamilton (105 overwinningen) wisten meet Grands Prix te winnen in de Formule 1.