Voor Max Verstappen wordt 2025 een jaar om nooit te vergeten. Hij aast dit jaar op zijn vijfde wereldtitel, en hij wordt voor het eerst vader. Wanneer de baby wordt geboren is nog niet duidelijk, maar Helmut Marko stelt dat het geen probleem gaat vormen met de F1-kalender.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Ze ontvingen veel felicitaties, maar mensen gingen ook direct rekenen. De geboorte van Verstappens eerste kindje kan namelijk op hetzelfde moment vallen als een Grand Prix. Dat zou dus kunnen betekenen dat Verstappen niet aanwezig kan zijn bij de geboorte van zijn kind.

Feestje

De komst van het kind houdt de gemoederen flink bezig. Terwijl Verstappen afgelopen weekend in actie kwam in Japan, hield zijn vriendin Piquet een zogenaamde baby shower. Het feestje op Verstappens gloednieuwe superjacht zorgde direct voor nieuws, en voor vragen. Zou de geboorte van de baby aanstaande zijn? Dit zou dan vallen op een lastig moment, want Verstappen racet dit weekend in Bahrein en het weekend daarna staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.

Marko

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zorgt de geboorte van de baby niet voor problemen. In gesprek met de krant Kronen Zeitung legt Marko dit uit: "Nee. De datum van de geboorte overlapt niet met andere race-activiteiten en staat gepland voor begin mei." Begin mei staat in het weekend van 2 mei tot en met 4 mei de Grand Prix van Miami op het programma. Het seizoen ligt dan twee weken stil, en pas op 16 mei betreden de coureurs de baan weer voor de eerste vrije trainingen in Imola.

Volgens Kronen Zeitung is het de verwachting dat de baby van Verstappen en Piquet rond 6 mei wordt geboren, want dus een paar dagen na de race in Miami is.