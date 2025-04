Het team van McLaren gaat dit weekend in Bahrein op jacht naar de zege. Na een sterke vrijdag zien veel mensen hen als de favoriet, en dat geldt ook voor Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker kan het echter niet laten om een klein sneertje uit te delen aan McLaren.

McLaren kende een opvallend sterke vrijdag in Bahrein. In de tweede vrije training waren Oscar Piastri en Lando Norris een halve seconde sneller dan de rest van het veld. Max Verstappen werd zelfs op bijna een seconde achterstand gezet door de papajabolides. Het ging nog maar om een training, maar bij de concurrentie maakte men zich wel zeer veel zorgen over de pace van de McLarens.

McLaren de favoriet

In het warme Bahrein geldt McLaren dan ook als de topfavoriet. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat de papajakleurige auto's zullen domineren. In een interview met zijn landgenoten van OE24 krijgt hij de vraag wat deze hoge temperaturen betekenen voor het raceweekend: "Ik vrees dat McLaren gaat winnen, dat lijkt me duidelijk. Dat komt doordat de banden heel snel duidelijk, en daar maken ze het verschil."

Papaja rules

Toch kan Marko het niet laten om McLaren een beetje uit te dagen. Hij stelde eerder dat McLaren de verkeerde keuze maakte door in Japan de voorkeur te geven aan Lando Norris. Als hij wordt geconfronteerd met zijn bewering dat Piastri zijn zenuwen beter onder bedwang heeft, breekt hij in: "Maar dat weten we al, dat is niets nieuws." Als vervolg op zijn opmerking over Piastri, krijgt Marko een vraag over de teamorders bij McLaren. Heeft hij enig idee waarom Piastri Norris niet mocht aanvallen in Japan? "Dat is voor mij ook een raadsel. Maar de zogenaamde papaja rules ken ik niet."

In Japan probeerde McLaren Max Verstappen te verslaan. Hij hield Norris en Piastri achter zich, die niet van positie mochten wisselen van het team.