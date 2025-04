De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Hij rijdt nu nog voor Red Bull, maar kenners sluiten een vertrek niet uit. Ralf Schumacher weet zeker dat Verstappen gaat vertrekken, en hij ziet daar meerdere redenen voor.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar zijn toekomst is zeker niet zeker. Red Bull presteert momenteel wisselvallig, en er staan meerdere clausules in Verstappens contract waardoor hij vroegtijdig kan vertrekken. Verstappen werd in de afgelopen maanden dan ook in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, maar momenteel lijkt er niets concreets te spelen.

Horner

Oud-coureur Ralf Schumacher weet het in ieder geval zeker: Verstappen gaat vertrekken. Hij ziet geen reden om van zijn mening af te wijken, en hij is fel in de podcast Backstage Boxengasse: "Eén ding is voor mij zo klaar als een klontje. Christian Horner zal me wel weer gaan haten en me weer willen aanklagen, maar in mijn ogen blijft Max helemaal niet bij Red Bull."

Motoren

Volgens Schumacher zijn er meerdere redenen om uit te gaan van een vertrek van Verstappen: "Dat heeft niet enkel te maken met het feit dat de auto niet zo goed is, maar natuurlijk ook met die nieuwe motor. En hoe je het ook wendt of keert, met motoren van bijvoorbeeld Mercedes en Honda weet je wat je in huis hebt. In het geval van Red Bull is dat wat moeilijker in te schatten. Ze hebben nog steeds problemen met de elektrische componenten en die bouw je niet zomaar even. Dat is waarom in mijn ogen die knoop al is doorgehakt."

Opvolgers

De Duitse oud-coureur stelt dat er meerdere mogelijkheden zijn voor een opvolger voor Verstappen: "Daarna ga je kijken wat je als Red Bull hiervoor kan terugkrijgen. Misschien dat iemand als George Russell vrijkomt als Verstappen naar Mercedes zou gaan. En dan heb je natuurlijk ook nog Isack Hadjar. Als hij zijn ontwikkeling doortrekt, dan is het logisch om hem door te schuiven en iets op te bouwen met iemand uit de eigen ploeg en zo misschien een nieuwe Verstappen te creëren. Ik heb hier geen twijfel over."