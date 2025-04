Het eerste raceweekend waarin het Wilhelmus heeft geklonken is een feit: Max Verstappen heeft tegen alle verwachtingen in zijn Red Bull van start tot finish op P1 gehouden in Japan. Ondanks de twijfels van analisten vooraf, bewees de regerend wereldkampioen opnieuw waarom hij aan de top staat. Op een circuit waar inhalen lastig is, wist Verstappen zijn voorsprong vanaf de start moeiteloos vast te houden.

Veel kenners voorspelden dat Verstappen deze keer moeite zou hebben om te winnen, gezien de sterke vorm van onder andere McLaren en Ferrari in de trainingen. Toch bewees de Nederlander het tegendeel met een ijzersterk optreden in Suzuka. Hij liet geen enkele steek vallen en reed met ogenschijnlijk gemak naar de overwinning.

Schumacher-niveau

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert trok na afloop een bijzondere vergelijking. Voor FastShots liet hij weten dat Verstappen hem sterk doet denken aan zijn voormalige teamgenoot, Michael Schumacher. "Dat is precies wat Michael doorgaans deed", aldus Herbert. "Iedereen dacht dat hij geen kans had, en dan won hij de race met overmacht. Daarna hoorde je van iedereen: 'Wow, wat een optreden!'"

Volgens Herbert vertoont Verstappen steeds meer gelijkenissen met de zevenvoudig wereldkampioen, niet alleen in zijn prestaties, maar ook in zijn koelbloedige aanpak en dominantie.

Beste van zijn generatie

Herbert gaat zelfs nog een stap verder door Verstappen te bestempelen als 'de grootste coureur van zijn generatie'. Hij was onder de indruk van de manier waarop de Nederlander het hele weekend controle had. "Hij zat er bovenop tijdens de kwalificatie. En Suzuka is zo’n circuit waar, als je eenmaal vooraan ligt, het heel moeilijk is om nog ingehaald te worden," legt Herbert uit.

"Max had een geweldige start, gevolgd door een briljante eerste ronde. Precies zoals je van hem mag verwachten. Vanaf dat moment controleerde hij de race volledig." Met dit optreden bevestigt Verstappen zijn status als levende legende.