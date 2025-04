Het Grand Prix-weekend in Bahrein gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. Op het circuit van Sakhir zal Max Verstappen weer in het middelpunt van de aandacht staan. De FIA vindt het echter niet nodig om hem op te roepen voor de gebruikelijke persconferenties.

Verstappen zorgde vorige week in Japan voor een verrassing. De Nederlandse Red Bull-coureur reed een sterke kwalificatie, en hengelde zelfs de pole position binnen. Hij behield de leiding bij de start van de race, en hield vervolgens het hoofd koel in de strijd met de McLarens. Zijn zege was enigszins verrassend, maar het leverde hem wel veel aandacht op. Veel mensen zijn benieuwd hoe hij en zijn team Red Bull het zullen doen in Bahrein.

Geen Verstappen

Verstappen zal zijn verhaal niet in de perszaal gaan vertellen. De FIA heeft namelijk een zestal andere coureurs opgeroepen voor de gebruikelijke persconferenties. Ze hebben besloten om Jack Doohan, Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz op te trommelen. Na een halfuurtje mogen deze mannen plaatsmaken voor een nieuw drietal. Lance Stroll, Esteban Ocon en McLaren-coureur Oscar Piastri zullen dan plaatsnemen op de sofa in de perszaal.

Debuut van Wheatley

Verstappens teambaas Christian Horner hoeft op vrijdag ook niet aanwezig te zijn in de perszaal. De FIA heeft ervoor gekozen om drie andere namen op te roepen voor de persconferentie tussen de vrije trainingen door. Red Bull-bekende Jonathan Wheatley zal voor het eerst als Sauber-teambaas verschijnen in de perszaal. Wheatley begon in Japan aan zijn nieuwe job, en mag nu voor het eerst met de internationale media gaan babbelen. Hij krijgt gezelschap van McLaren-teambaas Andrea Stella en zijn Williams-collega James Vowles.

Aangezien het een normaal raceweekend is, zijn er geen speciale persconferenties door de sprintraces of iets dergelijks. Op zaterdag en zondag melden de coureurs uit de top drie van de kwalificatie en de Grand Prix zich.