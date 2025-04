De achtervleugel van McLaren blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Bij Red Bull twijfelen ze aan de legaliteit van de vleugel van de concurrent. Lando Norris is al het geklaag zat, en stelt dat Red Bull tijd genoeg had om hetzelfde te doen.

De vleugels spelen dit jaar een hoofdrol in de Formule 1. De FIA voert dit jaar strenge controles uit bij de achtervleugels, deze mogen immers niet te ver doorbuigen. Op onboardbeelden leek het er echter wel op dat de vleugel van McLaren ver doorboog, en dat zorgde voor twijfel bij Red Bull. Bij McLaren maken ze zich niet druk, want de vleugel voldoet aan de regels. De FIA heeft dan ook niets illegaals gevonden.

Red Bull

McLaren-coureur Lando Norris is een beetje klaar met de kritiek van Red Bull. Hij werd in gesprek met de Britse pers gevraagd naar de vleugel. Hij haalt hard uit en wordt geciteerd door Reuters: "We voldoen aan de regels. We leveren goed werk. Red Bul heeft tijd zat gehad om hetzelfde te gaan doen als wij, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zouden beter werk kunnen gaan leveren in plaats van klagen over allerlei dingen."

Respect voor de FIA

McLaren reed vorig jaar al rond met ver doorbuigende vleugels, en er gingen geruchten rond over aanpassingen na de aangescherpte regels. Maar volgens Norris kleurt McLaren helemaal niet buiten de lijntjes, hij legt uit dat zijn team nergens last van heeft gehad: "we respecteren wat de FIA doet en we zijn blij dat ze alles controleren, want we willen niet dat iemand de regels gaat overtreden. Maar de laatste aanpassingen hebben bij ons geen impact gemaakt."

Videobeelden

In de afgelopen dagen gingen er op sociale media beelden rond van de achtervleugel van McLaren. Onder meer Jos Verstappen deelde een video uit Japan waarop te zien was dat de vleugel doorboog. Daar kan Norris niks mee: "Hoe weten ze dat het de achtervleugel is die flext? Dat weten ze niet, het kan de hele auto zijn. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ze hebben echt geen idee."