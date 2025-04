Damon Hill, voormalig wereldkampioen in de Formule 1, laat nog eens een extra probleem zien dat Lando Norris heeft tegenover in zijn strijd met Max Verstappen. De Brit heeft momenteel de grootste kans om wereldkampioen te worden, maar zal dan wel Max Verstappen achter zich moeten laten.

Het begin van het seizoen heeft laten zien dat er drie winnaars zijn en deze drie zouden dan ook met zijn drieën gaan strijden om de coureurstitel. Max Verstappen moet het gaan opnemen tegen beide McLarens. Zij vormen ook nu al de top-3 van het seizoen, met Verstappen op nummer 2.

Ervaring

Het belooft dus een enorm spannende strijd te worden. Max Verstappen heeft hier natuurlijk al enige ervaring in. Hij streed in 2021 tegen Lewis Hamilton voor zijn eerste titel en afgelopen seizoen tegen Lando Norris om de Brit achter zich te houden. De Nederlander en regerend kampioen is gewend om deze druk op zijn schouders te hebben, maar voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri is dit nog redelijk nieuw en ook iets lastiger.

Volgens Damon Hill is het niet zo gemakkelijk voor de McLaren-coureurs, zo meldt hij in de podcast 'The Fast and The Curious'. Hill zelf heeft enige ervaring opgedaan in 1994, 1995 en 1996, waar hij in alle drie de jaren tegen Michael Schumacher vocht. In '94 wist Hill het kampioenschap te verliezen met een punt en in '95 wist de Brit alweer achter de Duitse topcoureur te staan. In 1996 wist Damon Hill dan eindelijk het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken.

'Goede coureurs, maar nog jong'

"Het zijn allebei ontzettend goede coureurs", oordeelt Hill over Norris en Piastri. "Maar ik denk wel dat ze allebei nog hun weerbaarheid moeten ontwikkelen om echt voor de titel te kunnen vechten. Het is heel, heel erg veel zwaarder dan wat ze tot nu toe ook hebben gedaan in hun carrière. Het winnen van een race is geweldig, dat is een goede mijlpaal om te passeren. Maar om te vechten voor de titel vergt een mate van opoffering van bijna alles waar je plezier aan beleeft."

Volgens Hill is het voor Lando Norris nog iets moeilijker dan voor de andere twee. Norris moet het namelijk opnemen tegen Verstappen en Piastri, maar Piastri is ook nog eens zijn teamgenoot. Verstappen kan nu gaan spelen met de McLarens, waardoor zij met zichzelf bezig zijn in plaats van met de Nederlander.