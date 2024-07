Uitslag Grand Prix van België: Dappere Russell bezorgt Mercedes 1-2tje, Verstappen vijfde

De laatste race voor de zomerstop in de Formule 1 zit er alweer op. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps in België ging de zege naar George Russell. Achter hem kwam Lewis Hamilton als tweede over de streep. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Voor de ogen van de overvolle tribunes en de vele miljoenen mensen thuis op de bank, ging de race op Spa van start. Charles Leclerc wist de leiding te behouden, terwijl Sergio Perez werd gepasseerd door Lewis Hamilton. Ook Lando Norris had een tegenvallende start, hij ging met een wiel door het gravel en verloor posities.

Max Verstappen won op zijn beurt posities. De als elfde gestarte regerend wereldkampioen kwam goed weg en al snel meldde hij zich op de achtervleugel van Norris. Lewis Hamilton trapte vooraan het veld door en hij pakte de koppositie af van Leclerc. Guanyu Zhou verloor in het achterveld enorm veel tijd nadat hij power verloor, Sauber loste het op en de Chinees kon zijn weg vervolgen.

Pitstops

Na een paar rondjes was het feest voor Zhou voorbij. Verstappen zat vast achter Norris en de strategen van Red Bull grepen in. Verstappen en George Russell doken tegelijkertijd naar binnen, de rest van de koplopers kwamen later naar binnen. Hamilton, Piastri en Perez volgden in de volgende ronde en een rondje later was het de beurt aan Leclerc. Lando Norris en Carlos Sainz bleven langer doorrijden.

Norris ging uiteindelijk in de vijftiende ronde naar binnen, maar het bleek al snel een te late stop te zijn. Hij kwam terug op de baan achter Verstappen, en dat betekende dat de strategie van Red Bull leek te werken. Verstappen meldde zich op de achtervleugel van George Russell, maar hij zat vast achter Sergio Perez.

Treintje

Perez, Russell en Verstappen bleven rondenlang een soort treintje vormen. Russell zag er echter steeds aanvallender uit en toen hij er eindelijk langs kon komen, werd Perez snel naar de pits geroepen zodat Verstappen er ook langs kon komen. Dat was belangrijk aangezien Norris steeds dichterbij kwam. De twee moesten weer naar elkaar kijken.

Het duel wist niet te ontbranden, ook omdat Norris eventjes een remfoutje maakte. Verstappen ging bij de tweede serie pitstops samen met Sainz naar binnen, en er ontstond een strategisch steekspel tussen de koplopers. George Russell leek in de slotfase voor een eenstopper te kiezen. Zijn team vroeg hem of hij door wilde gaan, en Russell antwoorde positief. Hamilton moest daardoor op zijn teamgenoot gaan jagen.

Dapper

Max Verstappen reed rond op de vijfde plaats en hij moest verdedigen tegenover Lando Norris. Het was een belangrijk duel, want Norris is de man die jaagt op Verstappen in het wereldkampioenschap. Daarvoor liet Piastri zien hoe het moest en greep hij Leclerc in de chicane na Kemmel Straight. Russell bleef ondertussen dapper doorrijden op zijn setje banden, hij ging voor die eenstopper, en hij mocht met zijn teamgenoot Lewis Hamilton om de zege gaan vechten.

Hamilton probeerde het een paar keer, maar het lukte hem niet. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, en hij zag hoe Piastri steeds dichterbij wist te komen. In de slotfase werd het nog heel close en kon Russell zijn koppositie behouden. Hamilton baalde, terwijl Russell in vreugde uitbarstte. Max Verstappen wist Lando Norris achter zich te houden en dat leverde hem de vijfde plaats op.