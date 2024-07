Uitslag kwalificatie België: Snelste tijd voor magistrale Verstappen, Leclerc start race op pole

De kwalificatie op het machtige circuit van Spa-Francorchamps is een feit. In deze belangrijke sessie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij was daarmee sneller dan Charles Leclerc die de tweede tijd op zijn naam schreef. Sergio Perez was de coureur die de top drie compleet maakte.

Q1

Na een regenachtige derde vrije training en een uitgestelde Formule 2-race, wisten de Formule 1-coureurs waar ze aan toe waren. Bij de start van de eerste kwalificatiesessie stond er dan ook al een flinke file in de pitstraat. Onder aanvoering van Lando Norris kwamen veel coureurs direct de baan op. Bij McLaren wisten ze zeker dat het snel zou gaan regenen, maar ze waren de enigen met die informatie.

Max Verstappen kwam na een minuutje de baan op en hij liet direct zien waarom hij wordt gezien als een regenmeester. Even later werd hij nog geblokkeerd door Guanyu Zhou, en beide mannen mogen hun licht op dat incident na de kwalificatie laten schijnen bij de stewards. Zonder verdere incidenten werd de sessie vervolgd en werd de regenen te veel voor Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Guanyu Zhou.

Q2

De start van het tweede kwalificatiegedeelte leek veel op de start van het eerste deel. Er stonden weer veel auto's te wachten in de pitlane. Ditmaal mocht Alexander Albon het bal openen. Het begon zachtjes te regenen, maar de rondetijden werden steeds sneller en beter. Sergio Perez noteerde een aardige tijd, maar tot zijn schrik zag hij andere coureurs ook vliegen.

Perez moest zich serieus zorgen maken over zijn plekje in Q3. Veel coureurs noteerden groene en zelfs paarse sectortijden. Perez zag iedereen door omhoog schieten, maar hij had geluk. Hij sloot de sessie af op de tiende plaats en Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Lance Stroll vielen af.

Q3

Het team van Mercedes trapte de derde kwalificatiesessie af. De Duitse bolides gingen op jacht naar een goed resultaat, maar dat lukte niet. Verstappen trapte op zijn beurt vol het gas in, en hij maakte geen enkele fout. De Nederlander staat bekend om zijn geweldige prestaties in de regen, en dat was ook nu weer het geval. Als een soort balletdanser reed hij over het spekgladde asfalt. Na afloop grapte hij met zijn team, want is dit nu een pole position? Hij heeft immers een gridstraf op zak waardoor Charles Leclerc de Grand Prix morgen vanaf de eerste plek mag starten. Sergio Perez kende ook een positieve sessie, en dat zal hem vast goed doen.