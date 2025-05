F1-legende fileert Red Bull: "Die gasten zijn nog slechter dan Perez!"

Max Verstappen heeft dit seizoen al twee teamgenoten gehad bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal nam dit jaar een aantal ingrijpende besloten, maar daar begrijpt Emerson Fittipaldi niks van. Hij is zeer kritisch op de gang van zaken bij Red Bull.

Red Bull besloot eind vorig jaar Sergio Perez aan de kant te schuiven. De Mexicaan presteerde niet naar wens, en Red Bull zag meer in Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander werd zelf na twee races door Red Bull teruggeplaatst naar Racing Bulls. Zijn zitje werd overgenomen door Yuki Tsunoda, die de omgekeerde weg bewandelde.

'Red Bull begreep Perez niet'

De Braziliaanse racelegende Emerson Fittipaldi vindt dat Red Bull veel fouten heeft gemaakt. Fittipaldi verdedigt Perez in gesprek met AS: "Checo Perez was een geweldige vertegenwoordiger van ons, de Latijns-Amerikanen. Hij werd alleen niet begrepen door Red Bull Racing."

Het feit dat Lawson en Tsunoda een kans kregen van Red Bull, gaat er niet in bij Fittipaldi. Lawson wist geen enkel WK-punt te scoren en hij kreeg het niet voor elkaar om überhaupt in de buurt te komen van Verstappen. Tsunoda doet het iets beter en hij krijgt het voor elkaar om Verstappen redelijk bij te houden. Hij wist zelfs al wat WK-puntjes bij elkaar te rijden.

Slechter dan Perez

Het maakt volgens Fittipaldi weinig uit, de tweevoudig wereldkampioen vindt deze namen niet beter dan Perez: "We kijken dit jaar naar de coureurs die ze naast Max Verstappen zetten. Naar mijn mening zijn ze slechter dan Checo."

De Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen stelt dat Perez veel beter is dan veel mensen denken. Om zijn punt te maken haalt de 78-jarige Fittipaldi er wat voorbeelden bij: "Perez won in Monaco, en hij won op Bakoe. Het waren zeer moeilijke stratencircuits. Op zulke stratencircuits is hij altijd heel erg snel." De Mexicaan pakte die zeges echter niet in 2024, maar in de seizoenen daarvoor.