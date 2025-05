Oud-coureur onthult speciale truc van Max Verstappen

Max Verstappen vocht afgelopen weekend in Miami een aantal flinke duels uit met Lando Norris en Oscar Piastri. Damon Hill stelt dat Verstappen precies weet wat hij moet doen, en stelt dat de Nederlander weet hoe hij twijfel kan zaaien bij de stewards.

Verstappen kwam in Miami als vierde over de streep. In de race ging hij de duels aan met Lando Norris en Oscar Piastri. Beide McLaren-coureurs wisten hem uiteindelijk in te halen, maar Verstappen liet ze werken voor hun geld. Hij dwong zijn tegenstanders vaak tot het uitvoeren van lastige acties, maar hij wist ook dat de papajakleurige bolides veel sneller waren.

De duels met Verstappen

Oud-coureur Damon Hill ziet dat Verstappen een slim trucje gebruikt. Hill legt zijn kijk op de zaak uit in de Chequered Flag Podcast: "Tijdens de race wist iedereen dat het lastig zou worden om de McLarens te verslaan in de longrun. Max vocht met het mes tussen de tanden en hinderde Norris meer in zijn race dan Piastri."

"Oscar moest zorgvuldig nadenken over hoe hij Max kon passeren, maar het lukte hem om het goed in te schatten en uiteindelijk deed hij het op een keurige ruimte."

Verstappen kent de regels

Hill zag dat Verstappen geen antwoord had op de actie van kampioenschapsleider Piastri: "Max kon er niets meer aan doen. Verder had hij ook het duel met Norris in de eerste ronde. Er werd niets mee gedaan. Maar weet je, Max laat elke keer zien: 'Probeer het niet aan de buitenkant, want ik gebruik al het asfalt en je kan nergens meer heen'."

"Max kent de inhaalregels en hij kent ook de sportieve regels. Hij weet dat je binnen bepaalde grenzen twijfel kunt zaaien bij de stewards. En dus werd er uiteindelijk geen actie ondernomen."

Verstappen werd uiteindelijk vierde. Door slechte timing met een Safety Car werd hij ook ingehaald door Mercedes-coureur George Russell.