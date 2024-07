Uitslag VT2 Hongarije: Verstappen moet Norris voor zich dulden, flinke crash Leclerc

De eerste dag van het Hongaarse raceweekend is een feit. Op de Hungaroring werd zojuist de snelste tijd in de tweede vrije training genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd werd ditmaal een prooi voor Max Verstappen. De top drie in deze training werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Op de bloedhete Hungaroring werd de tweede vrije training afgetrapt door Nico Hülkenberg. De Duitser had de tracktime hard nodig, aangezien hij zijn Haas in de eerste vrije training moest afstaan aan Oliver Bearman. Hülkenberg was echter niet de enige coureur op de baan, want veel coureurs besloten direct het asfalt te betreden toen het licht op groen sprong.

Max Verstappen kwam na vijf minuutjes het bloedhete asfalt op, en hij zag dat ook Lewis Hamilton was begonnen aan zijn rondjes. De Brit knalde echter vol over de kerbstones heen, en dat vindt een Formule 1-auto niet altijd even leuk. Verstappen begon op zijn beurt ook niet al te goed aan de sessie, want hij stelde over de boordradio dat zijn remmen niet deden wat ze moesten doen. Hij vond dat ze niet goed genoeg beten. Verstappens teamgenoot Sergio Perez begon wel goed, en hij noteerde eerste snelle tijd.

Crash

Meerdere coureurs raakten tijdens de training het gras. Het zorgde voor de nodige stofwolken, maar nog niet voor echte problemen. Na een kwartier ging het echter helemaal mis voor Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur schampte een kerbstone, vloog richting de muur en had alle geluk van de wereld dat het geen zware crash was. De schade leek mee te vallen, maar de training zat er wel op voor Leclerc. Hij werd door de medical car teruggebracht naar de paddock. Zijn crash zorgde er wel voor dat er lang moest worden gewerkt aan de vangrail.

Spin

Na de langdurige rode vlag doken alle overgebleven coureurs de baan op, op setjes softs. Direct werd de gele vlag gezwaaid na een opvallend incident met Guanyu Zhou. De Chinees was aan het pushen, maar schrok van de Red Bull van Sergio Perez. Zhou spon, en gaf de schuld aan Perez. Ondertussen noteerde Lando Norris een snelle tijd, en daar konden de andere coureurs nog niet aantippen. Max Verstappen ging als de brandweer, maar ook hij kon de tijd van Norris niet uit de boeken rijden.