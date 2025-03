Valtteri Bottas zit dit jaar zonder racestoeltje in de Formule 1. De Fin verloor vorig jaar zijn zitje bij Sauber, en is nu reservecoureur van Mercedes. Dat is niet het enige team waarvoor hij kan rijden, want hij is vandaag bezig met een testdag voor McLaren.

Bottas maakte eind vorig jaar bekend dat hij terugkeerde bij Mercedes. Van 2017 tot en met 2021 was hij actief als coureur voor het team, maar nu is hij de reservecoureur. Hij was aanwezig in Australië en China, waar hij naast teambaas Toto Wolff stond in de pitbox. Als Mercedes-reserve zal hij waarschijnlijk elk raceweekend aanwezig zijn op de circuits, en dat kan ook nuttig zijn voor andere teams.

Reservecoureurs

In de afgelopen jaren maakte McLaren gebruik van de reservecoureurs van Mercedes. Zo stond Nyck de Vries een keer stand-by toen een McLaren-coureur ziek was, en werkte Mick Schumacher een aantal McLaren-tests af. Nu maakt ook Valtteri Bottas zijn eerste meters in een papajakleurige bolide. Meerdere media waaronder The Mirror melden dat Bottas vandaag een test afwerkt voor McLaren.

O'Ward

Bottas is volgens meerdere mediatitels aanwezig op het circuit van Barcelona voor een TPC-test. Hij rijdt vandaag met de McLaren MCL60 uit 2023, deze wagen voldoet aan de TPC-regels en kan dus worden gebruikt voor dit soort dagen. McLaren heeft zelf Patricio O'Ward als reservecoureur, maar de Mexicaan rijdt ook in de IndyCars. Hierdoor is hij niet elk weekend beschikbaar om aanwezig te zijn op de circuits.

Kennismaking

Mocht er iets zijn met Lando Norris of Oscar Piastri, dan moet Bottas klaar kunnen staan. Daarom werkt de Finse coureur vandaag ook een test af voor McLaren. Hierdoor kan hij kennismaken met het team, kan hij wennen aan de processen en kan hij kennis op doen over de wagen. Bottas heeft dit jaar nog geen test voor Mercedes afgewerkt, maar de kans is groot dat dit wel gaat gebeuren. In Australië werkte hij wel een demorun af met een oude BAR-bolide.