Mercedes-reserve Frederik Vesti kruipt aanstaande vrijdag achter het stuur van de W16 tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Of de Deense rijder de F1-bolide gebruikt van teamleider George Russell of super talent Kimi Andrea Antonelli is nog niet bekend. Het is voor Vesti niet de eerste keer dat hij in actie komt tijdens een Grand Prix-weekend. De 23-jarige Mercedes-protogé viel al eens een keer in voor Russell in 2023.

F1-debuut

Vesti hoopte in 2024 dat hij bij Williams aan de slag kon in plaats van de uiterst tegenvallende Logan Sargeant, maar het bleef meer bij een flirt en Sargeant kon voorlopig aanblijven. In 2022 maakte Vesti zijn eerste echte meters in de Mercedes tijdens de officiële Young Drivers Test in Abu Dhabi. In 2023 debuteerde hij als Grand Prix-coureur in Mexico en Abu Dhabi tijdens de eerste vrije training.



Mercedes-junior

Vesti maakt sinds 2021 deel uit het van het Mercedes-juniorprogramma. Sinds 2024 is de Deen een officiële reserverijder voor de renstal uit Brackley. In de tussentijd doet de voormalig vice-kampioen van de Formule 2 aan langeafstandsracen in het IMSA-kampioenschap, dat onder andere bestaat uit de 24 uur van Daytona. Vesti is niet de enige reservecoureur van Mercedes. Sinds dit seizoen is Valtteri Bottas aan de line-up toegevoegd.

Racing Records

Vesti is geen onbekende in de racerij. Vanaf jongs af aan beklom hij de Europese ladder richting de Formule 1. In 2019 boekte de Deen zijn eerste grote succes met het binnen hengelen van de European Formula Regional Championship, een klasse tussen de Formule 4 en Formule 3 in. In 2020 deed de Mercedes-junior mee aan de Formule 3 en werd twee keer vierde in de eindklassering. In zijn eerste Formule 2-seizoen in 2022 kwam hij niet verder als de negende plaats met maar één zege achter zijn naam. Het jaar erop deed de 23-jarige mee om de titel en won zes races. Een bekroning bleef uit door wisselvalligheden en pech, waardoor de Fransman Theo Pourchaire met de titel vandoor ging.