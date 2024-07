Wilde geruchten Ocon: Ontslag bij Alpine maar direct naar Williams

Esteban Ocon zou Logan Sargeant bij Williams kunnen vervangen voor de tweede helft van 2024 als Alpine besluit de Fransman vroegtijdig van zijn contract te ontslaan, zo zijn de wilde (en onwaarschijnlijk) geruchten in de paddock tijdens de Britse Grand Prix.

Het is bekend dat Ocon gesprekken heeft gevoerd met onder meer Audi, die het bestaande Sauber-team in 2026 zal overnemen, maar ook met Williams is er gesproken sinds vorige maand werd aangekondigd dat hij Alpine zal verlaten bij het aflopen van zijn contract aan het einde van 2024. Sargeant loopt het risico dat Williams zijn contract niet zal verlengen, nadat hij slechts één punt had gescoord sinds hij begin vorig seizoen op de grid verscheen.

Gebleken is dat Sargeant in gesprek is om in 2025 met Prema Racing in de IndyCar te gaan racen, waarbij teambaas Rene Rosin deze week zijn interesse in de Amerikaan bevestigt.

Williams-teambaas James Vowles zei afgelopen weekend open te staan voor de mogelijkheden om Sargeant te vervangen, nog voor het einde van het huidige seizoen. Sky F1-verslaggever Ted Kravitz beweerd dat Ocon direct Sargeant zou kunnen vervangen tijdens het seizoen 2024, waardoor Alpine reservecoureur Jack Doohan zou kunnen beoordelen voor een mogelijke racestoel naast Pierre Gasly.

De beweringen van Kravitz zijn complete speculatie , waarbij Sargeant door Williams alle kansen krijgt om zijn plaats op de grid te rechtvaardigen. Andere namen die genoemd worden om Ocon op te volgen bij Alpine - als hij per direct vertrekt - zijn Liam Lawson en Mick Schumacher.