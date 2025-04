Max Verstappen versloeg afgelopen weekend in Japan de snellere McLarens. Hij hield Lando Norris en Oscar Piastri knap achter zich, en hij was zeer trots op zijn resultaat. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat McLaren een fout heeft gemaakt.

McLaren wordt dit jaar gezien als de favoriet voor de titels. In Australië en China waren ze oppermachtig, maar in Japan werden ze verslagen door Verstappen. Ze zetten de Red Bull-coureur de hele race onder druk, maar dat bracht hem niet van zijn stuk. Verstappen reed een foutloze race, en wist de papajakleurige bolides te verslaan. Hij was trots, maar ook realistisch. Hij blijft er immers bij dat Red Bull nog stappen moest zetten.

Het probleem van McLaren

Bij Red Bull focussen ze zich volledig op Verstappen. Hij is de nummer 1-coureur, en daar doen ze niet geheimzinnig over. Teambaas Christian Horner stelt in gesprek met de internationale media dat dit hét grote probleem van McLaren is: "Ik denk dat het probleem is dat ze twee coureurs hebben die om het wereldkampioenschap vechten. Ik denk dat het probleem is, dat ze hebben afgesproken waar ze met elkaar mogen racen. Met die compromis ga je namelijk onvermijdelijk te maken krijgen."

Strategie

Horner hint hiermee op het feit dat McLaren er niet voor koos om Piastri's verzoek tot een teamorder uit te voeren. Dat was niet hun enige opmerkelijke actie, want ook hun strategie zorgde voor de nodige verbazing. Horner is dan ook van mening dat McLaren hier een foutje heeft gemaakt: "De undercut was best wel krachtig hier. Ik bedoel, zo had het kunnen en moeten zijn, ik weet zeker dat dat daar overal in de pitlane zo over werd gedacht."

Snelle Verstappen

Volgens Horner maakte het echter niet uit wat McLaren had gedaan. De Britse teambaas denkt dat Verstappen onder alle omstandigheden had gewonnen: "Max had de pace om alles wat McLaren zou doen te overwinnen. Op een gegeven moment zag Lando er snel uit, en op een ander moment was dat Oscar. Maar zoals je in het hele veld kon zien, inhalen was vrijwel onmogelijk."