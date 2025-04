Jack Doohan kende een rampzalig weekend in Japan. Op het circuit van Suzuka reed hij op vrijdag zijn auto in puin, waarna hij in geen enkele sessie wist te overtuigen. Doohan staat onder enorme druk, maar volgens teambaas Oliver Oakes hoeft hij zich geen zorgen te maken.

Doohan staat al sinds het begin van het jaar onder druk. Al voordat er een meter was gereden werd er getwijfeld aan zijn toekomst bij Alpine. De Franse renstal had Franco Colapinto aangesteld als nieuwe derde coureur, en veel mensen gaan ervan uit dat hij later dit jaar het zitje van Doohan overneemt. Het kan sneller gaan gebeuren dan veel mensen denken, maar Doohan blijft opkomen voor zichzelf.

Zware crash

In Japan maakte hij het zichzelf nog lastiger. In de tweede vrije training ging hij al snel de fout in. Bij het ingaan van de eerste bocht opende hij zijn DRS te laat, waardoor hij in volle vaart de bandenstapel invloog. De schade was groot, en Alpine moest hard doorwerken om de wagen te repareren. Doohan was de rest van het weekend onzichtbaar, en kwam in de Grand Prix op een kleurloze vijftiende positie over de streep.

Steun voor Doohan

Bij Alpine blijven ze Doohan vooralsnog steunen. Ze nemen afstand van alle geruchten over Colapinto, en vooralsnog zetten ze hun geld in op Doohan. Na afloop van de Japanse Grand Prix werd teambaas Oliver Oakes gevraagd naar de toekomst van Doohan, en daar was hij glashelder over: "Hij blijft bij ons, wat er ook gaat gebeuren. Het is een duidelijke ja: hij is één van onze coureurs. Er ligt echt veel druk op hem, maar daar kan hij goed mee omgaan. Dus ik zou zeggen: laat hem met rust!"

Het team van Alpine kent vooralsnog een teleurstellend seizoen. De Franse renstal heeft nog geen WK-punt gescoord en staat op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap.