Mick Schumacher reageert op speculatie na komst Cadillac

De Formule 1 is vanaf volgend jaar twee zitjes rijker. Cadillac wordt het elfde team op de grid, en ze zijn nu op zoek naar goede coureurs. Mick Schumacher kan een optie zijn, maar hij blijft rustig. Hij droomt van een comeback en hij bekijkt alle mogelijkheden.

Cadillac kreeg afgelopen week officieel groen licht om vanaf 2026 deel te nemen aan de Formule 1. Het zorgde direct voor vragen, want ze hebben coureurs nodig. Eerder gaf het team al aan dat ze op zoek zijn naar een jong Amerikaans talent en een ervaren coureur. Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 in de koningsklasse voor Haas, en daarna werd hij Mercedes-reserve. Vandaag de dag rijdt hij voor Alpine in het World Endurance Championship.

Häkkinen ziet kansen

Schumacher droomt van een terugkeer op het hoogste niveau. Afgelopen week kreeg hij steun van tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen, die zich uitsprak in een interview met Motorsport-Total: "Ik denk dat hij nog steeds een kans heeft om terug te keren in de Formule 1. De deur staat nog steeds open. Je moet gewoon praten met de juiste mensen. Hij heeft ervaring in de Formule 1 en hij heeft ervaring opgedaan in verschillende raceklassen. Hij is ook nog jong. Dat zijn goede dingen, het zijn positieve factoren."

Schumacher blijft rustig

De woorden van Häkkinen en de komst van Cadillac naar de Formule 1 zijn hoopgevend. Schumacher zelf blijft echter met beide benen op de grond staan. Tegenover PlanetF1 reageert hij op de woorden van Häkkinen: "Natuurlijk is het mooi om dat soort dingen te horen van Mika. Hij kent deze sport heel erg goed. Ik heb het al eerder gezegd in een aantal interviews, ik heb het gevoel dat ik heb wat nodig is voor de Formule 1. We zullen wel gaan zien wat er gaat gebeuren, want het jaar is nog steeds lang, en het is mijn doel om terug te keren in 2026. We gaan zien hoe alles zich gaat ontwikkelen."