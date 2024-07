Teambaas Vowles: "Antonelli maakt geen kans op Williams-zitje voor 2025"

Andrea 'Kimi' Antonelli is weer helemaal terug in de race om zijn debuut in de Formule 1, want hij kende een doorbraak in de F2 op Silverstone. Nog maar 24 uur eerder liet Toto Wolff, de mentor van de 17-jarige, doorschemeren dat Carlos Sainz misschien een betere optie is om Lewis Hamilton volgend jaar te vervangen.

Een grote zorg is dat alle speculaties over zijn waarschijnlijke sprong naar Hamiltons cockpit voor 2025 hebben bijgedragen aan Antonelli's matte F2-campagne tot nu toe.

Volgens Mercedes-teambaas staat Antonelli onder grote druk: "Er wordt veel over hem gepraat. En het is duidelijk dat de druk toeneemt. Weet je, het is zoals Bernie Ecclestone zei: 'Vorige week had ik een mening, deze week heb ik een andere'."

Maar de Italiaan schitterde vervolgens in moeilijke omstandigheden tijdens de F2-race van de Britse GP en boekte zijn eerste zege. "Het was een belangrijke overwinning omdat hij veel pech heeft gehad met de auto en kleine foutjes heeft gemaakt. Die dagen waren belangrijk voor de dominante overwinning. Ik weet zeker dat hij de stap naar de Formule 1 zal maken en een geweldige carrière zal hebben."

"Ik zou zeggen dat dit een keerpunt voor hem was. Hij was een seconde sneller dan de anderen en had altijd de controle. Kimi heeft een grote stap gemaakt en ik weet zeker dat hij grote dingen gaat doen in de F1."

Williams zegt 'nee' tegen Antonelli

Er gingen zelfs geruchten op Silverstone dat Antonelli de vervanging van de worstelende Logan Sargeant bij het door Mercedes aangedreven Williams zou kunnen zijn - en misschien zelfs nog voordat het seizoen 2024 is afgelopen.

Maar Williams-baas James Vowles houdt vol: "Kimi is op dit moment geen mogelijkheid voor Williams omdat hij een Mercedes-coureur is. Dus dat is een nee."