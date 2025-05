Pijn en tranen in Netflix-docu: Antonelli’s Monza-crash raakt familie diep

Andrea Kimi Antonelli maakte in 2024 voor het eerst echt kennis met de Formule 1 in Monza tijdens de eerste vrije training van de Italiaanse Grand Prix. De Mercedes-junior wilde zich meteen laten gelden op het pijlsnelle circuit, maar het eindigde in dikke tranen door een crash bij de bocht Michele Alboreto, ook wel bekend als de 'Parabolica'.

De 18-jarige knalde keihard de muur in en reed de 'geleende' W15 van George Russell volledig in puin. Antonelli kon ongedeerd uitstappen, maar het 'wonderkind' liep daarna met een 'walk of shame' van de baan af. Het lijntje tussen de absolute thuisheld zijn of de schlemiel was flinterdun. Het was niet de start waarop de Italiaan had gehoopt en zat daarna flink in zak en as over de gebeurtenis, zo onthulde hij.



In de Netflix-documentaire 'The Seat' dat gaat over de sensationele promotie van Antonelli is de pijn van die pijnlijke situatie in Monza nog steeds voelbaar. Het Mercedes-talent blikte terug op dit ongelukkige moment en sprak openhartig over zijn gevoelens na het tegenvallende debuut voor zijn thuispubliek. ''Die dag heb ik iedereen teleurgesteld, mijn familie, mijn vader. Hij was niet blij. Hij had dit niet verwacht.'' Na de klapper in de barrière werd de rijder uit Bologna naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gebracht vanwege een reguliere check. ''Na de crash hebben ze tests gedaan, want het was een grote impact. Ik lag op dat bed en ik wilde gewoon alleen zijn. Ik heb ook gehuild, maar dat mocht niemand zien. Om eerlijk te zijn: ik wilde gewoon naar huis.''Zijn ouders spraken ook kort over het incident in The Seat: ''Dat ongeluk in Monza vergeten we niet snel'', begon de vader. De moeder, die vaak meer op de achtergrond blijft, wilde ook haar emoties delen. ''In Monza'' , daarna volgde een diepe zucht en een pauze, ''was een emotionele schok. Ik heb anderhalve dag gehuild in de paddock. Iedereen probeerde mij gerust te stellen. Mercedes probeerde mij ook gerust te stellen, ik huilde, ik huilde omdat ik het niet aan kon en ik verontschuldigde mij steeds.Ondanks de crash was het Mercedes-team onder de indruk van zijn ruwe snelheid op die bewuste dag. De renstal uit Brackley stelde hem gerust. De dag daarna werd Antonelli aangekondigd als Grand Prix-rijder voor 2025 bij de Duitse formatie. Teambaas Toto Wolff maakte daar nog een grapje over om het ijs te breken tijdens een officieel persmoment, wat ook te zien is in het 40 minuten durende programma. ''Het verschil tussen een vrije training en een kwalificatie moeten we nog even bespreken''. Antonelli moest er zelf ook smakelijk om lachen. ''Maar dat hoort ook bij Kimi. Een snelkoker. Mercedes is en blijft een snelkoker. Maar zo ziet ons team er nu uit. We kiezen voor deze twee''. doelde Wolff op George Russell en Antonelli zelf.