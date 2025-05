'Liam Lawson riskeert nieuw Red Bull-ontslag bij uitblijven van goede resultaten'

Liam Lawson heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij werd na twee races gedegradeerd door Red Bull Racing, en bij Racing Bulls maakt hij nu ook geen sterke indruk. Juan Pablo Montoya zou het niet vreemd vinden als Lawson weer zijn zitje gaat verliezen tijdens het seizoen.

Lawson begon aan 2025 als de teamgenoot van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Zijn opdracht was simpel, hij moest Verstappen bijhouden en hem de nodige rugdekking geven. In Australië en China bleek dat hij hier niet tot in staat was, en hij verloor zijn zitje.

De top van Red Bull stuurde hem terug naar Racing Bulls, waar hij de kans krijgt om zijn vorm terug te vinden. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, die de omgekeerde weg bewandelde. Bij Racing Bulls weet Lawson ook geen vuist te maken, en na zes races is hij nog altijd puntloos.

De nieuwe superster

De vraag is nu hoe zijn toekomst er uitziet. Red Bull heeft de jonge Arvid Lindblad klaarstaan in de coulissen. Lindblad haalde afgelopen winter zijn superlicentie, en hij maakt momenteel een goede indruk in de Formule 2. De vraag is dan ook niet of hij gaat debuteren in de Formule 1, maar wanneer hij gaat debuteren in de koningsklasse.

Moet Lawson oppassen?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat dit sneller kan gebeuren dan mensen denken. In gesprek met AS is hij namelijk hard voor Lawson: "Ik zal je de waarheid vertellen. Als Liam zich niet weet te verbeteren, dan zou ik het niet vreemd vinden als ze op een gegeven moment Lindblad in de auto zetten. Dat zou niet raar zijn. Ik zou niet verrast zijn."

De aanpak van Red Bull

Montoya geeft wel aan dat Lawson geen slechte coureur is: "Om eerlijk te zijn, Liam heeft vorig jaar groen licht gekregen en hij heeft laten zien dat hij alles in huis heeft om goed werk te leveren. Ze hebben hem het Red Bull-zitje gegeven, en dat had hij echt gewonnen."

"De situatie bij Red Bull was ingewikkeld, en ik denk dat het een zware klap was, en hij heeft daarna echt veel psychologische steun nodig. Als hij zich niet snel weet te herstellen, dan weet ik zeker dat Red Bull rond gaat kijken. Dat is hun manier van werken. Het is Red Bull, en het lijkt op de situatie bij Alpine. Als Colapinto het niet goed doet, dan zal hetzelfde gebeuren."