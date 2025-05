Oud-coureur vindt sarcastische reacties van Lewis Hamilton veelzeggend

Lewis Hamilton kent geen sterke start van zijn avontuur bij Ferrari. Afgelopen weekend in Miami maakte Hamilton een gefrustreerde indruk, en daar kon de hele wereld van mee genieten. Volgens Martin Brundle waren het veelzeggende reacties.

Hamilton kwam afgelopen weekend op het Miami International Autodrome niet veel verder dan de achtste plaats. Hij zat lang vast achter de Haas van Esteban Ocon, was niet blij met de tactieken van Ferrari en raakte in de slotfase ook nog de Williams van Carlos Sainz. Het zorgde voor een grote hoeveelheid ergernis bij Hamilton, die zo snel mogelijk wil meevechten om de podiumposities en de zeges.

Veelzeggende reactie

Oud-coureur en commentator Martin Brundle vindt Hamiltons sarcastische opmerking over de boordradio veelzeggend. Brundle legt het uit bij Sky Sports: "Het sarcasme in de berichten en hoe boos Lewis is, zijn denk ik best veelzeggend. Hij moet echt gefrustreerd zijn geweest in die race na 23 rondjes achter Ocon, die met een klantenmotor reed en rijdt voor een team waar 300 mensen in de fabriek werken."

"Het proberen in te halen van de Haas van Ocon is niet waar Lewis had verwacht te staan dit jaar, dus ik kan me goed voorstellen dat zijn humeur afgelopen weekend niet al te best was."

Overduidelijke ontevredenheid

Brundle denkt dat de sfeer binnen Ferrari op dit moment niet al te best is. Ze hebben nog maar één podiumplek gescoord met Charles Leclerc, maar verder is het allemaal zeer moeizaam. "Natuurlijk zullen ze heel ontevreden zijn bij Ferrari. Ze verwachtten mee te doen om het kampioenschap, zeker met een line-up van Leclerc en Hamilton."

Voetbalclub

Volgens de Britse commentator zou Ferrari zich nu niet moeten opstellen als een voetbalclub: "Wat ze nu niet moeten doen, is zich gedragen als een voetbalclub en de manager en alles en iedereen ontslaan, zodat ze kunnen veranderen om maar te kunnen veranderen. Daar wordt het niet beter van. We hebben eerder gezien dat teams deze fout hebben gemaakt."