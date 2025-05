Formule 1 keert terug op Ziggo na deal met Viaplay

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Voor dit jaar hebben ze wat veranderingen doorgevoerd, waardoor er via een speciale betaalzender ook op televisie naar Viaplay kan worden gekeken. Deze zender is binnenkort ook te zien bij Ziggo.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. De streamingdienst heeft een lastige periode achter de rug, en voor dit jaar voerden ze een paar flinke veranderingen door. Eén van deze veranderingen was de introductie van twee nieuwe zenders: Viaplay TV en Viaplay TV+. Bij deze tweede zender zijn ook de Formule 1-uitzendingen te zien, maar het gaat hier wel om een betaalzender.

Formule 1 terug op Ziggo

De Formule 1 keerde hierdoor terug op de lineaire televisie. De zenders waren in eerste instantie alleen beschikbaar bij providers Odido en Delta, maar al snel kwamen daar nieuwe providers bij. In maart bereikte Viaplay een overeenkomst met Ziggo, waardoor Viaplay TV direct beschikbaar werd voor de klanten. De betaalzender Viaplay TV+ kwam echter nog niet beschikbaar, omdat Ziggo hier meer tijd voor nodig had.

Ziggo meldt nu echter dat de nieuwe zender binnenkort beschikbaar zal komen voor de klanten. De betaalzender waar de Formule 1 wordt uitgezonden, zal te zien zijn op kanaal 432. Wat de prijs zal zijn van de zender is nog niet bekend. Bij Odido en Delta betalen fans 17 euro per maand.

Eerdere rivaliteit

De samenwerking zorgt ervoor dat de Formule 1 via een omweg weer terugkeert bij Ziggo. Op hun sportzender Ziggo Sport zonden ze jarenlang de koningsklasse van de autosport uit, maar ze verloren de uitzendrechten aan Viaplay. Het zorgde voor de nodige onmin, maar inmiddels lijkt het weer iets beter te gaan. Begin dit jaar werd er bijvoorbeeld ook een deal gesloten met Ziggo-commentator Olav Mol, waardoor hij op zijn radiostation Grand Prix Radio zijn commentaar mag uitzenden.

Eerder werd er ook een deal gesloten voor het gebruik van de F1-beelden in het Race Café.