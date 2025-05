De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Damon Hill twijfelt over wat de Nederlander allemaal kan doen, en hij stelt dat het misschien wijs is om een jaartje te stoppen.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing. Momenteel vallen de prestaties tegen, en dat zorgt voor speculatie. Verstappen wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en Aston Martin, terwijl sommigen het niet vreemd zouden vinden als hij een jaartje iets anders gaat doen. Verstappen wil zelf niet mee doen met de speculatie, en hij kijkt niet naar volgend jaar.

De prestatieclausules van Verstappen

Oud-wereldkampioen Damon Hill geeft zijn mening in de BBC-podcast Chequered Flag: "Ik bedoel, Red Bull vecht om Max te behouden. Er staat een clausule in het contract. Het is duidelijk uitgelegd dat er een performanceclause bestaat, en zijn prestaties matchen dat niet, terwijl hij nooit minder dan honderd procent geeft."

"Als ze hem dat niet geven, dan kan hij gaan waar hij wil. Red Bull staat dus onder druk. Waar kan hij heengaan? Ik weet het niet. George Russell staat op het punt om zijn contract bij Mercedes te verlengen, dus dat is geen optie meer. Ik weet het dus niet."

Jaartje stoppen?

Hill zou een sabbatical geen gek plan vinden: "Ik denk dat het kan. Het is misschien wijs om te kijken welke kant de wind opwaait met die regelwijzigingen. Hij is jong, hij heeft vier wereldtitels gepakt en hij geeft God weet hoeveel races gewonnen."

"Niemand weet wat er aan het einde van dit seizoen gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Hij kan volgend jaar achterover gaan leunen, en kijken welke kant de komende tien jaar op gaan en welk team het goed doet en genoeg geld heeft om Max te kunnen betalen."