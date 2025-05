Brown wil rust bewaren bij McLaren en wil interne clash 'anders' aanpakken

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal is sneller dan de rest, en Lando Norris en Oscar Piastri zijn ook elkaars rivalen. Zak Brown weet dat een clash onvermijdelijk is, maar hij wil het heel erg anders gaan aanpakken dan andere teams.

Piastri en Norris staan momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Piastri is momenteel de sterkste coureur, maar Norris zal er alles aan gaan doen om het gat te gaan dichten. De twee zullen elkaar gaan tegenkomen op de baan, en dat kan gaan leiden tot een clash. Het verleden leert immers dat vechtende teamgenoten altijd voor chaos en interne spanningen zorgen.

McLaren gaat het anders aanpakken

McLaren-CEO Zak Brown weet dat ook. Hij wil het allemaal echter iets anders aanpakken, zo laat hij weten in een podcast van Bloomberg: "Wat nog nooit eerder is gebeurd, voor zover ik weet, is dat twee coureurs in hetzelfde team strijden om het wereldkampioenschap en dat het dan niet eindigt in tranen."

"Dat is de realiteit. Piquet en Mansell, tranen. Rosberg en Hamilton, tranen. Senna en Prost, tranen. Ik kan me de laatste keer dat er geen tranen waren niet voor de geest halen, maar we gaan het heel anders aanpakken."

Wat zijn de plannen?

Hoe Brown dat voor zich ziet, is niet helemaal duidelijk. Tijdens eerdere duels tussen Norris en Piastri koos het team voor teamorders die niet altijd even goed uitpakten. Piastri en Norris willen allebei de wereldtitel gaan pakken, en het is nog maar de vraag of ze zomaar voor elkaar aan de kant gaan.

Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan met een aardige voorsprong op Norris. McLaren voert nu het constructeurskampioenschap aan met 246 WK-punten, terwijl naaste belager Mercedes op 141 WK-punten staat. McLaren lijkt zich vooralsnog dus geen zorgen hoeven te maken over de concurrentie.