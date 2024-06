Uitslag Sprint Kwalificatie Oostenrijk: Verstappen grijpt sprintpole na chaotisch einde

De startopstelling voor de Oostenrijkse sprintrace is bekend. Zojuist werd op de Red Bull Ring de Sprint Kwalificatie verreden en daarin werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij deelt de eerste startrij morgen met Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri .

SQ1

De eerste sessie van de Sprint Kwalificatie begon zeer rustig. Pas na een paar minuten kwamen de eerste coureurs de baan op. Onder aanvoering van Lewis Hamilton werden de eerste rondetijden genoteerd in Spielberg.

Hamilton had een lastig rondje. Hij had een momentje in de eerste bocht en hij ging even later ook nog door de grindbak met twee wielen. Zijn rondetijd werd verwijderd omdat hij de track limits had overschreden, maar hij wist toch SQ2 te bereiken. Yuki Tsunoda kwam ook goed weg nadat hij bijna vol de ingang van de pitlane in spinde. Voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo viel het doek. En dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Guanyu Zhou.

SQ2

Ook het tweede gedeelte van de Sprint Kwalificatie begon rustig. De meeste coureurs bleven nog eventjes wachten voordat ze het Oostenrijkse asfalt van de Red Bull Ring betraden. Max Verstappen kwam uiteindelijk als eerste naar buiten, maar hij kende geen problemen.

Verstappen had aan één run genoeg om door te stoten naar het derde gedeelte van deze Sprint Kwalificatie. De verschillen waren klein, en meerdere coureurs namen grote risico's. Lance Stroll kon zijn auto nog net in bedwang houden in de laatste bocht. Het mocht niet baten, want hij viel af. Ook Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant konden gaan douchen.

SQ3

Het derde gedeelte van de Sprint Kwalificatie begon op een extreem rustige manier. Terwijl de seconden weg tikten, bleven alle coureurs binnen in de box staan. Niemand leek aanstalten te maken om de baan op te gaan, en George Russell gaf als eerste aan dat hij wel genoeg had gewacht. Met nog een paar minuutjes te gaan werd het uiteindelijk toch druk, maar niet iedereen was op tijd. Charles Leclerc viel stil in de pitlane, kreeg zijn wagen weer aan de praat, maar kwam vervolgens te laat over de lijn. Een aantal andere coureurs wisten in het chaotische einde nog net op tijd over de lijn te komen.