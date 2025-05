Mercedes trekt nieuwe reusachtige sponsor aan

Het team van Mercedes begint het raceweekend in Miami goed. De Duitse renstal heeft namelijk een nieuwe grote sponsordeal voor de komende jaren gesloten. Het gaat om een deal met Nasdaq, en deze logo's zijn ook te zien tijdens de raceweekenden.

Mercedes heeft een goede start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal stond met George Russell al meerdere keren op het podium, en ze staan op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Vanzelfsprekend willen ze meer, want ze hebben dit jaar nog geen race gewonnen. Naast de baan goed het ook naar wens, want met Nasdaq halen ze weer een grote naam aan boord.

Logo's van Nasdaq

Volgens Mercedes gaat het om een meerjarig partnership tussen de twee bedrijven. Mercedes stelt dat deze deal laat zien dat Nasdaq zich graag wil richten op de innovaties waar de bedrijven zich op richten. De logo's van Nasdaq zullen tijdens alle raceweekenden te zien zijn, en dat begint in Miami. Hier zullen de logo's te zien zijn op de pitmuur en het centrale eiland in de pitbox waar de engineers hun werk doen.

Bij Mercedes zijn ze heel erg blij met deze nieuwe samenwerking. Teambaas Toto Wolff is zeer trots op deze nieuwe deal. Hij deelt zijn enthousiasme in een persbericht: "We zijn verheugd Nasdaq, een wereldleider in de financiële technologie, te mogen verwelkomen in de familie van het team van Mercedes."

"Partnerschappen in de Formule 1 zijn het krachtigst wanneer ze gebaseerd zijn op waarden die we allebei delen. Nasdaq is een partner die niet alleen het belang van geavanceerde technologie begrijpt, maar ook onze toewijding aan continue groei en de veerkracht omarmt."

Mercedes heeft al een aantal grote deals op zak. Zo zijn Petronas en Ineos belangrijke partners van het team, en hebben ze ook samenwerkingen met Crowdstrike, Adidas en Snapdragon op zak.