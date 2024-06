Uitslag VT3 Spanje: Thuisrijder Sainz laat publiek juichen, Verstappen vierde met minimaal verschil

De laatste vrije training van het Spaanse raceweekend is een feit. Op het circuit nabij de stad Barcelona werd de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. Achter hem stond Lando Norris als tweede op de tijdenlijst. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Vlak voor de start van de derde vrije training was er onrust in de paddock. Er was een brandje ontstaan in de keuken van de hospitality van McLaren. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, en McLaren kon gewoon deelnemen aan de training.

De training begon rustig. Lewis Hamilton kwam als eerste de baan op en pas na een paar minuten kreeg hij gezelschap van Max Verstappen. De twee wereldkampioenen deelden het asfalt voor een aantal rondjes. Pas later in de sessie werd het echter druk.

Padding

Op de baan kampten een aantal coureurs met ongemakken. Lance Stroll had last van zijn knie en hij vroeg om speciale padding. Opvallend genoeg kwam George Russell enkele minuten later met hetzelfde verzoek. Zijn padding zat echter niet goed. Charles Leclerc had een veel positievere boodschap voor zijn team, want hij meldde over de boordradio dat de auto veel beter aanvoelde dan op vrijdag.

Heibel op de baan

De verschillen waren klein, want de teams waren aan elkaar gewaagd. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, terwijl hij nog geen honderdste van een seconde langzamer was. Ook de McLarens en de Ferrari's zagen er snel uit. Bij Mercedes waren ze wat langzamer, maar na afloop ging het daar niet om. Lewis Hamilton reed namelijk tegen een onoplettende Lance Stroll aan, en dat levert ze een tripje naar de stewards op. De andere coureurs maakten het nog bonter, toen Lando Norris bijna tegen Carlos Sainz aanreed, en Charles Leclerc daarna wel tegen het voorwiel van Norris aanreed.