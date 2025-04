Mercedes onthult radicale verandering voor Miami

De Grand Prix van Miami is voor veel teams een moment om even flink uit te pakken. Ook het team van Mercedes heeft deze kans aangegrepen in samenwerking met partner Adidas. Of dit ook zorgt voor een speciale livery, is onduidelijk.

De race in Miami staat nog maar een paar jaar op de kalender, maar is wel uitgegroeid tot een zeer belangrijke race. Vooral op commercieel gebied is het een belangrijke race voor de teams en hun sponsors. Ze kunnen zich hiermee in de picture rijden in de Verenigde Staten, en daar willen ze allemaal van profiteren. Bij het team van Mercedes is dat niet anders, en coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell krijgen teamkleding in een zeer opvallende kleur.

Geïnspireerd door de Mangrove

Mercedes en partner Adidas kiezen er namelijk voor om hun coureurs in het roze te hullen. Eerder vandaag paste Mercedes het logo van hun sociale kanalen aan naar een logo met een roze achtergrond, waarna ze samen met Adidas speciale kleding lanceerde. Het gaat om kleding die is gebaseerd op de mangroves in de buurt van de stad Miami. De kleur roze wordt gezien als een kleur die past bij de stad, en Russell en Antonelli zullen de paddock dan ook betreden in halfroze shirts gebaseerd op de mangrove.

Ook een speciale livery?

De vraag is nu of de kleur roze ook gaat terugkomen op de livery. In de afgelopen jaren werd er op dit circuit vaak gereden met aangepaste kleurstellingen. Het is de verwachting dat veel teams dat dit jaar ook weer gaan doen. Of Mercedes dat ook gaat doen, blijft onduidelijk. Aangezien het gaat om een actie met hun kledingpartner Adidas, lijkt de kans klein dat dit ook zorgt voor een make-over van de auto's. Het is de verwachting dat onder meer Ferrari wel voor een opvallende verandering kiest dit weekend.