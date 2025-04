Norris gewaarschuwd voor doemscenario: "Gaat hij Ricciardo achterna?"

Het team van McLaren moet dit seizoen rekening houden met een interne strijd. Lando Norris en Oscar Piastri lijken allebei kans te maken op de wereldtitel. Johnny Herbert vraagt zich af wat dit gaat betekenen voor de coureurs, en of Norris eenzelfde soort keuze zal gaan maken als Daniel Ricciardo.

Norris begon zeer goed aan het seizoen met een zege in Australië. Hij werd gezien als een favoriet voor de titel, maar daarna pakte zijn teamgenoot Piastri de handschoen op. De Australiër won in China, Bahrein en Saoedi-Arabië, en nam daarna de leiding in het wereldkampioenschap over. De vraag is hoe de rivaliteit er tussen deze coureurs uit gaat zien. En kan dit ervoor zorgen dat één van deze coureurs ervoor kiest om buiten de deur te kijken?

Gaat er iemand vertrekken bij McLaren?

Oud-coureur en voormalig steward Johnny Herbert denkt hardop na over dit vraagstuk. Bij CoinCasino spreekt hij zich uit: "Er is altijd een kans dat Norris of Piastri McLaren gaat verlaten vanwege de rivaliteit. Maar zouden ze een goed duo riskeren? Ricciardo verliet Red Bull vanwege de opkomst van Max Verstappen voor een gewaagd avontuur bij Renault. Er komt een moment bij McLaren dat ze ervoor kiezen om een van de coureurs te bevoordelen. Het is onmogelijk om het gelijk te houden."

Gaat Norris Ricciardo achterna?

Herbert kijkt hierbij vooral naar Norris: "Er zal meer vertrouwen zijn in de ene coureur die beter presteert dan de ander. Hopelijk is dat een les die ze hebben geleerd van vorig seizoen. Piastri lijkt op dit moment zijn lot in eigen handen te hebben en hij heeft het voordeel. Zou Norris hetzelfde pad kunnen bewandelen als Ricciardo? Mogelijk..."

"Maar waarom zou hij dat doen? Hij is snel genoeg om Oscar te verslaan voor dit kampioenschap. Het wordt voor beiden heel erg hard werken."