Uitslag VT1 Spanje: Norris nipt sneller dan Verstappen in verkapte testsessie

Het Spaanse Grand Prix-weekend is van start gegaan met de eerste vrije training. Op het circuit nabij Barcelona werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd van de sessie naar Max Verstappen . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Aangezien veel teams dit weekend nieuwe updates introduceren, was het direct druk op de baan. Iedereen wilde zoveel data verzamelen en veel coureurs reden dan ook rond met de welbekende aero rakes. Onder aanvoering van Valtteri Bottas kwamen de coureurs de baan op, en ging er een soort verkapte testsessie van start.

Max Verstappen kwam ook direct de baan op. Ook zijn wagen is voorzien van de nodige updates, en Red Bull snakt naar een probleemloos weekend. Verstappen begon in ieder geval goed, want in zijn eerste run was hij direct de snelste coureur op de baan.

Bij Carlos Sainz ging de training iets minder goed van start. De Spanjaard, die veelvuldig in verband wordt gebracht met Williams, riep over de boordradio dat hij geen power had. Ferrari bleef rustig en Sainz moest een instelling aanpassen. Hij kon hierdoor direct weer het gas intrappen.

Bij Ferrari leek er nog meer aan de hand te zijn. Ook Charles Leclerc meldde zich op de boordradio met een opvallende kracht. Hij stelde dat de auto verschrikkelijk aanvoelde, en dat er dus snel iets moest veranderen. Bij Red Bull was ook niet alles koek en ei, want Sergio Perez vroeg zich af of er iets mis was met zijn gaspedaal. Hij had namelijk last van onderstuur.

Zachte banden

Red Bull ging later in de sessie als eerste de baan op met de zachte banden. Max Verstappen was veel sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot, maar even later bleek dat ze bij McLaren en Ferrari ook het gaspedaal hard kunnen intrappen.

Het was niet duidelijk of de updates bij Red Bull naar wens werkten. Bij Visa Cash App RB en Sauber waren er wel wat problemen. De achtervleugels klapperden daar zodra de DRS openging. Ook bij Aston Martin waren er problemen, want Fernando Alonso verloor een stuk bodywork. Dit resulteerde in een korte code rood.

Probleempjes

Al snel mochten de coureurs weer de baan op. Het stukje bodywork was opgeruimd door een hardwerkende marshall, en de baan was weer vrij. In de laatste minuten lieten meerdere coureurs weten dat ze niet bepaald tevreden waren. Charles Leclerc werd gehinderd door Lance Stroll, waarna hij ook nog klaagden over probleempjes met zijn auto. Ook Pierre Gasly voelde zich niet goed in de auto, hij had het idee dat er iets kapot was. Ook voor Max Verstappen was het geen probleemloze sessie, want zijn koppeling schoot in de anti-stall.