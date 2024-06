Vowles kondigt belangrijke Williams-updates aan

Het team van Williams kent tot nu toe een redelijk seizoen. De Britse formatie reed meerdere goede races, maar ze liepen ook vaak tegen pech aan. Teambaas James Vowles blijft strijdbaar en hij kondigt belangrijke updates aan voor de komende raceweekenden.

Alexander Albon trekt momenteel de kar bij Williams. De Thaise coureur presteert goed, maar hij heeft vaak botte pech. In Canada leek hij afgelopen weekend op weg te zijn naar een flink aantal WK-punten, totdat hij uit de race werd getikt door de spinnende Carlos Sainz. In Monaco wist hij twee weken daarvoor wel WK-punten te scoren, en dat smaakte naar meer. Williams doet er alles aan om aansluiting te vinden bij het middenveld.

Williams-teambaas James Vowles bevestigt dat er belangrijke updates aan zitten te komen. De Brit verwacht echter dat het overgrote deel van de updates pas kan worden geïntroduceerd na de triple header in Spanje, Oostenrijk en Silverstone. In een video op de website van Williams spreekt hij zich uit: "We zullen performance gaan toevoegen tijdens de komende races met een groot updatepakket. Die arriveert echter waarschijnlijk pas na de triple header. Maar dat betekent niet dat we in de komende weekenden geen performance gaan toevoegen. Er komt best wel wat aan bij de aanstaande races."