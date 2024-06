Flinke waarschuwing voor Williams: "Dan zie je eruit als een sukkel"

Het is geen geheim dat het team van Williams barst van de ambities. Teambaas James Vowles stelde enkele weken geleden dat hij gesprekken voerde met Adrian Newey, en dat was opmerkelijk. Günther Steiner adviseert Vowles om dit niet te doen, want anders kan hij eruit zien als een 'sukkel'.

Williams doet er alles aan om weer een aantal grote stappen te zetten. De iconische Britse renstal was afgezakt naar het achterveld, maar vorig jaar wisten ze alweer de nodige stappen te zetten. Dit jaar gaat het iets minder, en ze kampten met de gevolgen van het ontbreken van een reservechassis. Vowles steekt echter niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is. Toen Red Bull bekendmaakte dat Adrian Newey ging vertrekken, stelde Vowles dat hij gesprekken voerde met de topontwerper.

Geruchten

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dit een vreemde gang van zaken. De Italiaan is nogal duidelijk over deze zaak in de podcast 'Vankah Hours': "Een paar weken geleden ging het over een mogelijke transfer van Newey naar Williams, maar sindsdien is het stil. Het waren niet zomaar geruchten, want het was James zelf die hier heel uitgesproken over was. Daarna doken de media erop, wat ook hun specifieke taak is."

Sukkels

Steiner heeft verder niet zoveel over de zaak gehoord. Hij zou het zelf in ieder geval anders aanpakken dan Vowles hier heeft gedaan: "Ik weet niet hoe serieus het allemaal is, maar misschien is de wens de vader van de gedachte. Je moet ook met iedereen praten in de paddock, maar voordat je in de openbaarheid treedt, moet je wel weten dat er iets staat te gebeuren. Maar mensen zoals Toto Wolff en Frédéric Vasseur zullen dat nooit bevestigen, want als er niks uit voorkomt, dan komen ze over als sukkels."