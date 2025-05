McLaren kritisch op agressieve actie van Lando Norris

Lando Norris kende een bewogen Grand Prix van Miami. De Britse McLaren-coureur probeerde bij de start Max Verstappen in te halen, maar dat kostte hem veel posities. Zijn teambaas Andrea Stella stelt dat het wijzer was geweest om van het gas te gaan in deze situatie.

Norris kwam goed weg bij de start, en hij probeerde Verstappen aan te vallen. De Nederlander gooide de deur dicht, en Norris ging na een 'snap' van Verstappen wijd en naast de baan. Het leverde Norris een flinke achterstand op, en vele rondjes later kon hij Verstappen in een nieuw duel pas inhalen. Het kostte hem de kans op de zege, en uiteindelijk werd hij tweede.

Wat was wijs?

Bij McLaren stellen ze na de race dat Norris deze situatie anders had moeten aanpakken. Teambaas Andrea Stella is er duidelijk over in gesprek met Sky Sports: "Als je terugkijkt, dan zou het in de eerste ronde misschien wijzer zijn geweest dat Lando had gelift. Dat hij had geaccepteerd dat hij de leiding later had kunnen pakken, want de auto was veel sneller. Maar goed, achteraf is het allemaal makkelijk praten."

Positie teruggeven

Norris kwam er later in de race wel langs, maar hij was daarbij wel buiten de baan gegaan. Hij moest zijn positie teruggeven aan Verstappen, waarna hij de Nederlander vlak daarna weer wist te verschalken.

Stella legt de beslissing om de positie terug te geven uit: "Ik denk dat dat het juiste was om te doen, want we dachten dat Lando over de track limits was gegaan, en dan moet je het plekje teruggeven."

"Dat is gewoon een klein beetje pech, maar daarna moet je je eerlijk gedragen. Anders hadden we het risico van een tijdstraf gelopen, dus we vinden dat dit het juiste was om te doen." McLaren pakte uiteindelijk een 1-2tje, aangezien Piastri de race won.