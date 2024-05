Steiner weet niet of Bearman de nieuwe Verstappen is

Het lijkt er sterk op dat Oliver Bearman volgend jaar op de grid staat in de Formule 1. De jonge Brit maakte eerder dit jaar al indruk tijdens zijn onverwachtse debuut bij Ferrari. Günther Steiner verwacht veel van Bearman, maar hij weet niet of de Brit de nieuwe Max Verstappen is.

Bearman wordt gezien als een grote kanshebber voor een zitje bij het team van Haas. De Amerikaanse renstal rijdt met klantenmotoren van Ferrari, en Bearman is aan de Italiaanse renstal verbonden als talent. In Saoedi-Arabië maakte Bearman eerder dit jaar al onverwachts zijn debuut. Hij mocht bij Ferrari instappen als vervanger van de geblesseerde Carlos Sainz, hij zal later dit seizoen nog meerdere vrije trainingen gaan rijden voor Haas.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ziet Bearman als een goede kanshebber voor een zitje bij het Amerikaanse team. De uitgesproken Italiaan wil in de podcast 'Vankah Hours' niet te vroeg juichen: "Ik denk dat Oliver Bearman een goede zet is voor Haas. Hij deed het goed in de Ferrari, al was het maar voor één race. Ik denk ook dat hij zichzelf goed kent. Het is nog een beetje te vroeg om te zeggen dat dit de nieuwe Max Verstappen is. Hij zou het kunnen zijn, maar het is ook 50/50. Je hebt geen zekerheid dat hij het zal zijn."